Итальянский иммунолог рассказал, какой будет вторая волна коронавируса

Рим, 20 июля. Вторая волна COVID-19 пройдет значительно легче, поскольку коронавирус за летние месяцы будет сильно ослаблен воздействием ультрафиолетового излучения. Об этом рассказал известный иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи.

Под его руководством иммунологи Миланского госуниверситета и специалисты Национального института астрофизики Италии исследовали воздействие УФ-излучения солнечного спектра на COVID-19. Они поместили вирус Sars-CoV-2 в капельки воды, чтобы воссоздать эффект, который возникает при кашле или чихании инфицированного человека, и подвергли его УФ-излучению в различных диапазонах.

Оказалось, что воздействие ультрафиолета (даже в малых дозах) за несколько секунд способно полностью деактивировать вирус. Ученые также установили связь между уровнем солнечной радиации и эпидемиологической ситуацией в различных регионах мира: чем выше был уровень УФ-излучения в конкретном месте, тем меньше регистрировалось случав заражения инфекцией.

«Сейчас никто из нас с уверенностью не может сказать, что точно произойдет [осенью]. Однако я считаю, что вторая волна все-таки придет, но она будет значительно более легкой, чем та, с которой нам пришлось иметь дело весной», — сказал Клеричи РИА Новости.

Он отметил, что коронавирус, который микробиологи выделяют сегодня, практически не отличается от того, что появился в Европе в начале эпидемии в феврале, — «он не претерпел существенных изменений и остался весьма агрессивным».

По словам иммунолога, разница в том, что прежде наблюдалось присутствие тысяч активных вирусных частиц, способных спровоцировать заболевание, а после продолжительного УФ-излучения их число уменьшилось в десятки раз. Ожидается, что оно сократится до единиц.

«Солнечные лучи приводят к инактивации вируса», — подчеркнул профессор.

Клеричи также назвал еще одну причину, по которой новая волна должна пройти более мягко, — это значительно большая готовность всей медицинской системы к борьбе с COVID-19. С момента начала эпидемии о вирусе стало известно больше, появилось понимание того, как действовать в экстренных ситуациях.

Локальная вспышка COVID-19, зафиксированная в конце 2019 года китайском городе Ухань, быстро приобрела большой масштаб, и вирус распространился по всему миру. Сначала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об эпидемии новой коронавирусной инфекции в мире, а 11 марта констатировала, что она переросла в пандемию.

По последним данным, в мире зафиксированы более 14 миллионов случаев заболевания, свыше 600 тысяч человек с COVID-19 скончались, передает «ФедералПресс».