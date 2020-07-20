В России выявили 5940 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 20 июля. В России выявили 5940 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, общее число случаев достигло 777 486. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением вируса.

Новые случаи были зарегистрированы в 85 регионах России. 26,2% носителей, выявленных за минувшие сутки, не имели клинических проявлений заболевания. Примечательно, что менее шести тысяч новых случаев за сутки регистрируется в РФ впервые с апреля.

Больше всего случаев за последние сутки зафиксировали в Москве (578), Ханты-Мансийском АО (236) и Свердловской области (234). Кроме того, в первую десятку попали Санкт-Петербург (195), Нижегородская область (191), Алтайский край (191), Иркутская (178) и Мурманская (172) области, Ямало-Ненецкий АО (155), а также Московская область (153).

В оперштабе сообщили, что за последние сутки полностью вылечились 3258 человек с коронавирусом. Общее число выздоровевших достигло 553 602. Кроме того, 85 пациентов за сутки скончались, общее число зафиксированных летальных исходов составляет 12 427.

Ранее итальянские ученые доказали эффективность ультрафиолета в борьбе с коронавирусом. По данным исследователей, солнечное излучение может убивать вирус в каплях воды за несколько секунд.