Лолита рассказала, как пешком добиралась через белорусскую границу на «Славянский базар»

Москва, 20 июля. Известная российская певица Лолита Милявская пешком пересекала белорусскую границу, чтобы попасть на фестиваль в Витебске «Славянский базар».

Выступление Милявской завершало «Славянский базар». Исполнительница появилась на площадке за несколько часов до начала концерта, чтобы отрепетировать номер. На Лолите были леггинсы и кроссовки, также артистка решила не краситься. Чувствовала она себя прекрасно, но была недовольна голосом. Милявской нужно было распеться, чтобы ее хиты «Папа» и «На Титанике» звучали как можно лучше.

Певица закончила репетицию, после чего пообщалась с представителями СМИ. Выяснилось, что ей пришлось пешком пересекать белорусскую границу, пишет Kp.ru.

«Мы же бешеные — отправились на электричке «Москва-Смоленск». Выехали в семь утра, сидеть было жутко неудобно, позвоночник устал. И тут — «бац» — машину из Белоруссии, которую за нами отправили, не впустили в Россию. Из-за этого пришлось нанимать второй автомобиль, который меня с коллективом довез из Смоленска до границы. А здесь уже нас, как диссидентов, приняла другая машина», — рассказала Лолита.

Милявская ранее призналась, что совершила хулиганский поступок, за который ей может грозить уголовная ответственность. Лолита в длинном платье цвета мяты быстро прошлась по магазину и взяла первый понравившийся наряд, однако с ним певица пошла не на кассу, а спрятала его под собственное платье. Затем Милявская выскочила из магазина.