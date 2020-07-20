Украинская разведка оценила угрозу от масштабных учений армии РФ

Киев, 20 июля. Россия начала активную подготовку к масштабным военным учениям, и Украина видит в этих действиях угрозу. Об этом заявил представитель Главного управления разведки (ГРУ) Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Он отметил, что обычно активная фаза боевой подготовки приходится на первые два месяца осени, когда проводят стратегические командно-штабные учения с широким привлечением войск. Например, в этом году Россия будет проводить масштабные учения «Кавказ-2020». Также Скибицкий напомнил, что РФ уже начала специальные учения.

«Разного рода войска будут отрабатывать свои задания», — пояснил представитель ГРУ Украины.

По его словам, в течение июля и августа российские десантники будут отрабатывать переброску и высадку на незнакомых территориях, инженерные подразделения — наведение переправ через водные преграды и обеспечение передвижения войск, а противовоздушная оборона — организацию системы ПВО на поле боя и прикрытие стратегических объектов.

Скибицкий сообщил, что учения «Кавказ-2020» пройдут с 21 по 26 сентября на полигонах Южного военного округа. При этом представитель украинской разведки отметил в интервью украинском изданию «Сегодня», что после 2014 года масштаб и размах российских военных учений начали расти, и Украина видит в этом вызов.

Особенно беспокоит ГРУ то, что российские учения, запланированные на летне-осенний период, пройдут вблизи украинских границ. Пугает и численность войск, задействованных в активной фазе учений. По словам Скибицкого, к процессу привлекут около 120 тысяч военнослужащих, три тысячи боевых бронированных машин, в том числе 500 танков, а также 300 самолетов, 250 вертолетов, 50 кораблей и до пяти подлодок.

«Это и есть та угроза, которая четко прописана в Военной доктрине Украины», — подытожил представитель ГРУ.

Ранее по поручению президента РФ Владимира Путина в России была объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.