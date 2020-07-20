Армения научилась брать в плен дроны Азербайджана с помощью техники из России

Даже если информация о передаче Азербайджану турецких разведывательно-ударных беспилотников «Байрактар» соответствует действительности, эти дроны в краткосрочной перспективе никак не смогут изменить расстановку сил на линии армяно-азербайджанского противостояния.

К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировавший ситуацию в Закавказье.

Беспрецедентное вмешательство Турции

Очередное обострение отношений Армении и Азербайджана, начавшееся 12 июля со взаимных перестрелок на границе, не «потушено» до сих пор. Стороны продолжают обмениваться взаимными угрозами: Ереван озвучивает возможность ударов по плотине Мингечевирского водохранилища и объектам нефтегазовой отрасли Азербайджана, Баку — по атомной электростанции у города Мецамор. Опасность перерастания локального конфликта в полномасштабную войну двух государств сохраняется.

При этом серьезную роль в дестабилизации ситуации играет Турция. Поддержка, которую Анкара сейчас оказывает Баку, носит беспрецедентный характер.

Напомним, что турецкая сторона пообещала Азербайджану военно-экономическую помощь на самом высоком уровне. Заявлениями в сторону Баку о том, что «Анкара с вами», отметились не только директор Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир и министр обороны Турции Хулуси Акар, но и сам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

Эти обещания — далеко не пустые слова. Как только Министерство обороны Армении оповестило общественность, что поднимает на боевое дежурство истребители Су-30СМ, вблизи армяно-турецкой границы демонстративно начали патрулировать турецкие истребители F-16.

Сирийская радиостанция Sham FM, а также курдское информационное агентство Firat сообщили о вербовке турками в Джендерисе, Раджу и Африне боевиков для использования в армяно-азербайджанском конфликте на стороне Баку. Позже Баку и Анкара принялись активно опровергать эту новость…

Ко всему прочему, появилась информация, что в ночь с 16 на 17 июля Турция поставила Азербайджану шесть ударных оперативно-тактических средневысотных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar TB2. Отмечается, что вместе с дронами в комплект поставки могли входить и боеприпасы MAM-L с лазерной полуактивной системой наведения.

Первые сообщения о намерении Баку приобрести у Анкары «десятки» разведывательно-ударных «Байрактаров» и вооружение для них просочились в СМИ в конце июня. Если информация о получении Национальной армией Азербайджана уже в середине июля первой партии этих БПЛА соответствует действительности, то очевидно, что причиной ускорения сроков поставок стала именно разморозка конфликта на армяно-азербайджанской границе, а сами дроны были переданы из наличия турецкой армии.

Но способны ли «Байрактары» в краткосрочной перспективе изменить расстановку сил на линии армяно-азербайджанского противостояния? Давайте разберемся.

«Bayraktar TB2 совершенно не годится»

БПЛА семейства Bayraktar с 2007 года разрабатывались турецкой компанией Baykar Makina.

Bayraktar TB2 имеет следующие технические характеристики. Длина — 6,5 м. Размах крыла — 12 м. Максимальный взлетный вес — 650 кг. Крейсерская скорость — 130 км/ч. Максимальная скорость — 222 км/ч. Максимальная масса полезной нагрузки — до 75 кг (при длительном барражировании она снижается до 50 кг). Потолок — 7300 м.

В августе 2016 года в ходе испытаний Bayraktar TB2 с подвешенными боеприпасами провел в воздухе 24 часа 34 минуты, преодолел расстояние 4040 километров и набрал почти 5,5 километров высоты. Впрочем, радиоуправление ограничивает радиус действия этого БПЛА цифрой 150 км.

Поставки дрона турецким силовым структурам начались с 2014 года. Кроме того, в 2018 году шесть «Байрактаров» приобрели катарцы и столько же — ВС Украины. С 2016 года Bayraktar TB2 применяется турками в боевых условиях. К настоящему моменту эти дроны успели повоевать против курдских отрядов в восточной Турции, против правительственных войск в Сирии, а также против армии Халифы Хафтара в Ливии.

По словам турок, разведывательно-ударные БПЛА компании Baykar Makina зарекомендовали себя в боевых условиях с самой лучшей стороны, позволяя беспрепятственно вести разведку с воздуха и наносить по противнику эффективные удары высокоточным оружием.

Тем не менее, из данных веб-сайта lostarmour.info следует, что по состоянию на 15 мая 2020 года в ходе боевых действий было потеряно минимум 14 Bayraktar TB2, каждый из которых стоил порядка 5 миллионов долларов.

Можно констатировать, что «Байрактары» доказали свою эффективность лишь в условиях отсутствия у противника вменяемой ПВО, которая была бы насыщена ЗРК, а также средствами обнаружения воздушных целей и РЭБ. В остальных случаях они быстро превращались в легко обнаруживаемую, весьма уязвимую, а также достаточно дорогостоящую цель. Именно по этой причине «Байрактары», закупленные ВСУ еще в 2018 году, до сих пор не появились в небе над Донбассом.

«Для нашей страны, для нашей войны Bayraktar TB2 совершенно не годится. По своей сути, это большой патрульный, полицейский, жандармский аппарат, но никак не военный», — так прокомментировал приобретение Киевом «Байрактаров» бывший активист «Евромайдана» Юрий Касьянов.

Вернемся в Закавказье.

Армянская работа над ошибками

Вооруженные столкновения на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе в апреле 2016 года, известные как «Четырехдневная война», стали настоящим «звездным часом» для беспилотников Национальной армии Азербайджана. Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики, а также армянские добровольцы оказались не готовы к достаточно массовому использованию противником БПЛА, включая барражирующие боеприпасы IAI Harop. Из-за этого армяне понесли серьезные потери.

Подбив итоги «Четырехдневной войны», азербайджанцы продолжили курс на насыщение своих вооруженных сил разведывательно-ударными БПЛА собственного и иностранного производства. Но и армяне сделали надлежащие выводы из боестолкновений 2016 года, деятельно занявшись «работой над ошибками».

Последняя шла сразу по двум направлениям.

Во-первых, в Армении была создана группа компаний ProMAQ, занявшаяся разработкой разведывательных и ударных БПЛА в интересах Министерства обороны Армении. Уже в 2018 году на международной военно-промышленной выставке ArmHiTec-2018 представители ProMAQ продемонстрировали армянский аналог БПЛА IAI Harop — барражирующий боеприпас Hreesh («Монстр»). Пройдет еще два года, и этими «Монстрами» армяне начнут «отстреливать» азербайджанскую бронетехнику, появляющуюся по ту сторону границы.

Во-вторых, Армения занялась модернизацией имеющихся у нее на вооружении средств ПВО и РЭБ с целью повышения их эффективности в борьбе с БПЛА. Понимая, что этих мер недостаточно, Ереван закупил в России едва ли не самое эффективное на текущий момент средство поражения беспилотников — всепогодные тактические зенитные ракетные комплексы «Тор» в модификации «Тор-М2КМ», а также разнообразные средства РЭБ. Среди таковых оказались и автоматизированные станции радиопомех Р-325У. При этом сами армяне сразу после событий 2016 года сумели разработать и принять на вооружение постановщик помех «Шгарш», созданный для подавления сигнала с навигационных спутников GPS и ГЛОНАСС.

Эти усилия позволили Еревану к 2020 году выстроить эшелонированную систему ПВО, достаточно эффективно прикрывающую стратегически важные объекты государственной инфраструктуры. Более того, по части РЭБ Вооруженные силы Армении даже получили преимущество над Вооруженными силами Азербайджана.

«Камикадзе» попадает в плен

С началом июльского обострения на границе конфликтующие стороны отправили свои БПЛА в бой. Армянские и азербайджанские беспилотники отнюдь не являлись «чудо-оружием», а потому — à la guerre comme à la guerre — не только наносили ущерб противнику, но и сами несли потери. При этом для азербайджанцев стало неприятным сюрпризом появление в зоне конфликта армянских «Монстров».

Но главный сюрприз военнослужащих Национальной армии Азербайджана поджидал 17 июля. В этот день представитель военно-аналитического центра при правительстве Армении Виталий Мангасарян выложил на своей странице в Facebook фотографию с армянскими военнослужащими, сидящими в обнимку с барражирующим боеприпасом SkyStriker производства израильской компании Elbit Systems. Такие БПЛА Азербайджан приобрел у Израиля в 2019-м.

Из сопроводительного текста Мангасаряна следовало, что армянские средства РЭБ сумели перехватить управление беспилотником и заставить дрон-камикадзе совершить мягкую посадку на территории Армении. Иными словами, несмотря на встроенную систему самоуничтожения, азербайджанский SkyStriker попал в руки армян совершенно целым и невредимым — со всеми вытекающими из этого последствиями.

Настала пора вспомнить про «Байрактары» и сделать ряд выводов.

Немедленно использовать Bayraktar TB2 Национальной армии Азербайджана будет довольно затруднительно: понадобится несколько месяцев, чтобы местные операторы освоили управление турецкими БПЛА.

Конечно, возможен вариант, когда за пультами управления переданных Баку «Байрактаров» негласно окажутся турецкие «инструкторы» — это позволит начать эксплуатацию Bayraktar TB2 в зоне конфликта буквально в течении нескольких дней. Но с учетом ТТХ турецких беспилотников и возросших возможностей средств ПВО и РЭБ Вооруженных сил Армении скоропалительный дебют «Байрактаров» над армяно-азербайджанской границей, скорее всего, закончится сокрушительным фиаско. Захотят ли турки получить такую антирекламу своих изделий? Вряд ли.

Это не значит, что Баку вообще не сможет использовать «Байрактары» в зоне конфликта. Это значит, что азербайджанцы отправят Bayraktar TB2 в первый боевой вылет нескоро и только после серьезной подготовки. Иначе крайне дорогостоящие изделия турецкого ОПК рискуют повторить судьбу «попавшего в плен» SkyStriker.

Таким образом, в краткосрочной перспективе изменить расстановку сил на линии армяно-азербайджанского противостояния «Байрактары» никак не смогут. Чего не скажешь об иных способах оказания Анкарой военно-технической помощи Баку, но это уже совсем другая история.