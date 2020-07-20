Пелагея наняла охрану из-за анонимных угроз

Москва, 20 июля. Певица Пелагея на фоне бракоразводного процесса с хоккеистом Иваном Телегиным стала получать анонимные угрозы. Об этом рассказала подруга артистки Александра Соколова.

По ее словам, после сообщений о разрыве отношений на исполнительницу обрушился поток критики и гневных комментариев. А после хейта Пелагея оказалась в реальной опасности, констатировала ее подруга.

«Ей еще и анонимные угрозы стали поступать. Поэтому пришлось нанять охрану на какое-то время. Пока страсти не улягутся. Кто ж знал, что так все обернется…» — заметила Соколова.

Напомним, что для Пелагеи брак с Телегиным уже второй. Ранее она была замужем за режиссером Comedy Woman Дмитрием Ефимовичем. В 2012 году развелась с ним и вернула фамилию Ханова.

Телегин сделал предложение артистке в 2016 году, вскоре они зарегистрировали брак. Пелагея после свадьбы отказалась от участия в новых сезонах шоу «Голос» и «Голос. Дети», а также сократила певческую деятельность. В 2017 году у пары родилась дочь Таисия, а в декабре 2019 исполнительница объявила о разводе.

Бракоразводный процесс в настоящее время набирает обороты. Пара выясняет в суде, кто будет воспитывать ребенка, кому достанутся приобретенные в браке апартаменты.