Киевские эксперты все чаще обсуждают нынешнее противостояние между режимом Зеленского и радикальной оппозицией. По их мнению, пока оппозиционеры во главе с экс-президентом Петром Порошенко явно переигрывают «слуг народа» — как по активности во внутренней политике, так и по внешнеполитической поддержке. Все это, уверены аналитики, грозит действующему президенту потерей уважения избирателей, а потом — и власти, передает корреспондент Федерального агентства новостей из Киева.

Недавние акции протеста под Верховной радой, призванные не допустить отсрочки насильственной украинизации русскоязычных школ, в очередной раз подтвердили печальный факт — действующий президент Владимир Зеленский явно проигрывает своему оппоненту Петру Порошенко. Причем проигрывает ему не только «улицу» (спорный закон Рада под влиянием акций рассмотреть так и не решилась), но и актуальную политическую повестку, голоса колеблющихся избирателей, связи с Западом и т.д. Пока Зеленский теряет очки, Порошенко укрепляет свои позиции, считают политологи.

Поначалу нерешительность Зеленского, имевшего огромный рейтинг поддержки и абсолютное большинство в Верховной раде, вызывала у экспертов искреннее удивление и даже досаду. Однако спустя год с лишним после его победы на выборах к робости и пугливости Зеленского на Украине привыкли. Граждане видят — президент очень похож на благовоспитанного мальчика из хорошей семьи, который пытается дружить с дворовыми хулиганами и даже «сойти у них за своего». Хулиганы нагло смеются и отнимают у интеллигентного очкарика последние деньги на обед, но тот продолжает улыбаться. Картина получается жалкая, но другой на Украине сегодня нет.

Более того — особенно жалко выглядят попытки режима Зеленского посадить Порошенко. Весной 2019-го, в ходе своей президентской кампании, «кандидат Зе» твердо обещал украинцам «разобраться с командой Порошенко» и наказать ее за коррупцию. Лозунг «Придет весна — начнутся посадки» во многом определил итог выборов 2019-го.

Почти год Зеленский требовал от силовиков расследований по Порошенко и его окружению, но те не спешили выполнять его указания. Как результат — в марте был отправлен в отставку генпрокурор Руслан Рябошапка, на смену ему пришла Ирина Венедиктова. Но лучше, увы, не стало. За две весны «Зе-президент» так и не смог, как обещал, посадить Петра Алексеевича.

Поразительно, но, несмотря на все громкие заявления Зеленского о коррупции в окружении Порошенко, новому режиму так и не удалось в суде доказать хотя бы один подобный факт. А ведь во время президентской кампании вышли сразу несколько громких журналистских расследований, рассказывающих о нечистых на руку друзьях Порошенко. А на него самого на руках у силовиков находится вагон неприглядной фактуры и улик.

Напомним, на сегодня прокуратура и Госбюро расследований открыли в отношении Порошенко 24 уголовных производства — от разжигания в стране межрелигиозной вражды до государственной измены. Спектр претензий к Порошенко весьма широк, а порой и откровенно курьезен, что позволяет экс-президенту… публично глумиться над командой Зеленского. И это, по мнению политологов, также добавляет очков экс-президенту в глазах его сторонников.

Аналитики подчеркивают — неуверенность прокуроров и следователей, а также ораторские способности Порошенко и его адвокатов, по сути, превратили процесс по его делу в политическое шоу. А многочисленные публичные провалы Зеленского и его команды вынуждают даже некоторых оппонентов Порошенко вставать на сторону экс-президента, четко артикулируя свое требование: «Зелю — геть!»

Впрочем, так называемое «активное меньшинство», националисты и ветераны АТО, было за Порошенко с самого начала. Как в силу схожести убеждений, так и в силу того, что Порошенко элементарно содержит большую часть своей команды. Однако в последнее время проявилась еще одна тенденция — экс-президент начал буквально громить Зе-команду на «западном фронте».

Пока режим Зеленского трусливо и неумело продвигает уголовные дела против пятого президента, тот в полную силу развернул в Европе кампанию в свою поддержку. В последние пару месяцев украинское информполе регулярно «бомбардируют» заявления бывших политиков и дипломатов из ЕС и США. Они называют судебные процессы против Порошенко «политическим преследованием» и грозят Киеву всевозможными карами в случае их продолжения.

Кроме публикации частных мнений в украинских СМИ, команде пятого президента удалось организовать ему в поддержку открытые письма членов Бюро парламентского комитета ассоциации, а также объединения депутатов Европарламента «За европейскую Украину». Все это делается, чтобы создать в глазах украинцев впечатление, что «раз такие люди поддерживают Порошенко, значит, он настоящий лидер».

«Команда Порошенко использует методы соратников Юлии Тимошенко, защищавших ее руками Запада от уголовного преследования, инициированного режимом Януковича. Стремясь показать своим сторонникам, что «заграница нам поможет» и в мире его уважают, Порошенко задействовал целый ряд политических тяжеловесов, — подчеркнул дипломат, депутат Верховной рады от фракции ОПЗЖ Олег Волошин. — Среди них – экс-президенты Польши и Румынии Александр Квасьневский и Траян Бэсеску, бывший глава Европарламента Пэт Кокс, а также экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен».

Из более мелких фигур «передвижного театра поддержки Порошенко» аналитик назвал депутатов Европарламента от Литвы Андриса Кубилюса и Пятраса Ауштрявичюса, представителя Германии Михаэля Галлера, а также нардепа ЕП от Польши Витольда Ващиховского. Есть «истинные друзья Порошенко» и в Америке, причем все — сплошь с приставкой «экс». Это бывшие послы США в Киеве Джон Хербст и Стивен Пайфер, экс-спецпредставитель США по Донбассу Курт Волкер, бывший глава Freedom House Адриан Каратницкий, а также руководство Украинского комитета Америки в Конгрессе США.

«Также в авангарде поддержки экс-президента — многочисленная команда американских демократов и других врагов Трампа. Эти люди не уважают Порошенко, но они вынужденно заинтересованы в его поддержке из-за «темных делишек» между ним и Джо Байденом. В случае, если экс-президента посадят и начнут реально судить за коррупцию, этот удар рикошетом придется и по демократам в Америке, что сильно уменьшит их шансы выиграть президентские выборы», — говорит Волошин.

На этом фоне диссонансом выглядит отношение к Порошенко со стороны действующих лидеров Евросоюза, считает аналитик. Так, канцлер ФРГ Ангела Меркель старается всячески дистанцироваться от экс-президента Украины, не желая иметь даже косвенное отношение к его коррупционным «подвигам». Кроме того, и Меркель, и президент Франции Эммануэль Макрон видят именно в фигуре Порошенко «корень зла» в процессе заведения в тупик мирного урегулирования в Донбассе. Впрочем, это не мешает Порошенко активно использовать международную поддержку для решения внутриполитических задач. А также возглавлять лагерь ярых противников малейшего разворота Киева к России.

«Таким образом, экс-президент показывает сторонникам жестко прозападного курса, которые отвернулись от него в 2019-м, что «Запад по-прежнему с ним», — считает Волошин. — Кроме того, иллюзией «широкой поддержки» в ЕС и США Порошенко лишает мотивации тех, кто хотел бы найти нового лидера «патриотов» — в виде Юлии Тимошенко или «режиссера» Олега Сенцова. Наконец, поднятый на Западе шум в защиту Порошенко он и его партия «Евросолидарность» используют для запугивания власти, которая и так устраивает его уголовное преследование словно из-под палки».

В то же время команда Зеленского практически ничего не может противопоставить активности Порошенко — как в Европе, так и на самой Украине. Неуклюжие попытки руководства «Слуг народа» наладить контакты с либералами в Европарламенте закончились крахом. В правящей партии просто не оказалось кадров для такой сложной дипломатической работы. Похожая картина сложилась и в Америке — после провального президентского визита — 2019, в ходе которого злые западные масс-медиа окрестили его «миссис Зеленски», многие политики США боятся представителей нынешней украинской верхушки как огня.

В свою очередь действующие лидеры ЕС с брезгливостью воспринимают как невыполнение действующей властью своих предвыборных обещаний (в Европе такое поведение — нонсенс). А также бесконечные «прогибы» Зеленского под МВФ и требования американских демократов. Таким образом, с каждым месяцем своего правления Владимир Зеленский теряет все больше политических очков, добровольно отдавая сотни тысяч голосов избирателей в руки своего оппонента, указывают политологи.

В обозримом будущем логичным завершением этого процесса может стать отстранение Зеленского от власти с последующим назначением внеочередных президентских выборов. На них одним из главных претендентов вновь может стать Петр Порошенко — даже несмотря на то, что, согласно соцопросам, ему категорически не доверяют более 85% украинцев. По мнению политологов, пытаясь сохранить уважение националистов и западных кураторов, Зеленский рискует потерять поддержку украинцев и власть.