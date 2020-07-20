Памятный знак в честь убитого журналиста Шеремета открыли в центре Киева

Киев, 20 июля. Памятный знак в честь журналиста Павла Шеремета открыли на месте его убийства в центре Киева.

Церемония была приурочена к четвертой годовщине гибели Шеремета. Памятный знак установили на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко. Он выглядит как белый лист, на нем написаны имя и фамилия Шеремета на украинском языке, а ниже расположена надпись «На этом месте 20 июля 2016 года погиб журналист». На открытии присутствовали друзья и коллеги Шеремета.

До роковин вбивства журналіста Павла Шеремета у Києві відкрили меморіальну дошку на місці його загибелі pic.twitter.com/GfoYWvu9jC — hromadske (@HromadskeUA) July 20, 2020

Напомним, журналист погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Почти десять лет он работал на российском телевидении, а последние пять лет жил в украинской столице, где работал в издании «Украинская правда» и на «Радио Вести».

По версии следствия, к преступлению причастны по меньшей мере пять человек, среди них участники так называемой антитеррористической операции в Донбассе. В декабре 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что полиция задержала троих подозреваемых. Украинские правоохранители считают, что основной версией убийства является «дестабилизация социально-политической ситуации в стране».

Адвокат одного из подозреваемых, Андрея Антоненко, Леонид Маслов заявил, что впоследствии следствие изменило основную версию и стало полагать, что убийство Шеремета организовали неустановленные лица и они действовали по личным мотивам. По данным адвоката Николая Ореховского, представляющего интересы подозреваемой Яны Дугарь, досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.