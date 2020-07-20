Как увлажнить волосы: 10 домашних средств, которые работают безотказно

Как уменьшить сухость волос? Можно ли вернуть им блеск и упругость без посещения салона? Как увлажнить волосы в домашних условиях? Предлагаем 10 способов, которые восстановят локоны с минимальными затратами.

Если ваши волосы стали сухими на ощупь, то их труднее укладывать. Да и выглядят они значительно хуже: теряется блеск, становятся безжизненными, тонкими, легко ломаются. Изменение вида локонов не означает, что у вас проблемы со здоровьем. Обычно это происходит при частом воздействии солнца, регулярном использовании фена, курении, отказе от увлажняющих средств.

Но есть простые способы увлажнения волос. Вы можете воспользоваться ими, чтобы восстановить структуру волосков, сделать их гладкими и блестящими.

1. Сделайте стрижку

Если кончики пересушены и секутся, спасать их не имеет смысла. Волосы нуждаются в перезагрузке, которой можно добиться с помощью стрижки. Освободив локоны от грубых и сухих кончиков, вы позволите им расти быстрее. После стрижки мгновенно улучшается внешний вид прически.

2. Вспомните о витаминах

Некоторые вещества непосредственно влияют на состояние кожи и волос. И если вы замечаете сухость, потерю блеска и безжизненность волосков, причиной может быть недостаток витаминов и минералов в рационе. Восполнить их помогут добавки, содержащие витамины А и С, биотин и минеральное железо. Их дефицит часто возникает на фоне строгой диеты для снижения веса, отказа от животных продуктов (мяса и молочной продукции), недостатка в рационе свежих овощей и фруктов.

3. Добавьте омега-3 — жирные кислоты

Если вы думаете, как увлажнить волосы в домашних условиях, начните с изменения рациона. Продукты, содержащие омега-3, защищают волоски от истончения и возвращают им блеск. Вещества содержатся в жирной рыбе:

лососе;

скумбрии;

сардине.

Также их источником будет любой морской белковый продукт:

мидии;

устрицы;

кальмары.

4. Уделите внимание антиоксидантам

Эти вещества защищают клетки от раннего старения, достаточное количество антиоксидантов в пище влияет на вид прически. Если их не хватает, свободные радикалы активно повреждают клетки, и уже через пару недель после стрижки волосы снова будут выглядеть безжизненными. Источники антиоксидантов:

грецкие орехи;

фасоль;

черника;

помидоры;

брокколи.

Эксперты известной американской клиники Майо советуют включать в рацион рапсовое масло, чтобы вернуть блеск волосам, оздоровить кожу и ногти естественным способом.

5. Забудьте о частом мытье волос

Даже если вам кажется, что к вечеру прическа выглядит не свежей, постарайтесь не мыть голову каждый день. Шампуни смывают не только загрязнения, но также удаляют кожное сало с кожи головы. Это важное вещество — натуральное увлажняющее средство, оно облегчает уход за волосами и делает их блестящими. Если его слишком много, то голова быстро становится жирной, если мало — волоски выглядят сухими.

Важно добиться баланса естественной кожной смазки, а для этого нужно отказаться от ежедневного мытья головы и стараться делать это хотя бы через день. Если вам не нравится, как выглядит прическа без ежедневного мытья, используйте мягкие шампуни: детские или для сухих волос. Они менее агрессивно очищают волосы и частично сохраняют кожную смазку.

6. Оберните после душа волосы тонкой тканью

Если вы сушите локоны феном, вы пересушиваете их, а если позволяете им высыхать на воздухе, то вы делаете то же самое. Особенно зимой, когда воздух в квартире пересушен горячими батареями. Или летом, если вы выходите с мокрой головой на улицу. В такие моменты следует обернуть волос тонкой тканью — платком или марлей, чтобы снизить скорость испарения воды. В межсезонье, когда воздух в квартире влажный, делать этого не нужно.

7. Откажитесь от фена

Или старайтесь использовать его как можно реже. Исследования подтверждают, что поток горячего воздуха из фена повреждает волосяной стержень во время сушки и даже после. Если укладка феном остается частью повседневного ритуала ухода за собой в течение многих лет, она неизменно приводит к сухости волосков. Чтобы сократить негативное воздействие сушки феном, держите его на расстоянии минимум 15 см.

8. Попробуйте прохладный душ

Горячая вода столь же вредна для кожи и локонов, как горячий воздух. Тогда как прохладная улучшает состояние волосков и даже способствует их быстрому росту. После того, как вы помыли голову, постойте пару минут под потоком прохладной воды. Она освежит и оживит кожу и пряди.

9. Используйте эфирные масла

Это приятный и эффективный способ увлажнить волосы. Просто нанесите после душа несколько капель арганового масла на кончики. Масло запечатывает влагу внутри волосяного стержня, благодаря чему локоны выглядят более плотными и ухоженными.

Можете добавить несколько капель эфирного масла (мяты или лаванды) в защитный спрей и нанести его на волосы после мытья. Такое средство снизит агрессивное иссушающее воздействие укладки, солнца и ветра.

10. Надевайте шляпу

Ультрафиолет опасен не только для кожи, он нарушает и структуру волосяного стержня. Если волоски уже сухие, их необходимо защищать от ультрафиолета, а для этого следует надевать шляпу, когда вы долго находитесь на улице.

Если прическа уже пострадала от ультрафиолета, используйте гель алоэ-вера. Это средство поможет восстановить поврежденные локоны после поездки к морю или частых прогулок под солнцем в летнюю жару.