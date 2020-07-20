В Госдуме напомнили США о позорной судьбе «Дональда Кука»

Российский флот способен предотвратить любые провокации; Соединенным Штатам и Украине не стоит испытывать терпение России. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал первый заместитель председателя комитета по обороне Государственной думы РФ Андрей Красов.

Наблюдение за американским эсминцем

Силы Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца Porter ВМС США, который зашел 19 июля в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Ранее сообщалось, что ракетный эсминец Porter начал переход в Черное море для участия в совместных с Украиной учениях Sea Breeze.

«Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца УРО (ПРО) «Портер» (типа «Арли Берк») ВМС США, зашедшего в 19.45 19 июля в акваторию Черного моря», — говорится в сообщении.

Позорная судьба «Дональда Кука»

Андрей Красов выразил надежду, что руководство Соединенных Штатов, в отличие от Украины, проявит благоразумие и не будет испытывать терпение России.

«Наш военно-морской флот, в частности Черноморский, обладает новейшими вооружениями, высокопрофессиональными моряками. Российский флот способен предотвратить любые провокации. Но я надеюсь, что благоразумие США возобладает и они не будут поддаваться тем призывами и заявлениям, которые звучат из уст украинского руководства», — пояснил Андрей Красов.

Кроме того, политик напомнил о судьбе эскадренного миноносца ВМС Соединенных Штатов «Дональд Кук». Корабль, будучи в акватории Черного моря 14 апреля 2014 года, был полностью оглушен и ослеплен комплексом радиоэлектронной борьбы «Хибины», установленным на российском Су-24. После этого Су-24 сымитировал 12 ракетных атак на американский миноносец, не имея при этом бомб и ракет на своем борту.

«Дональд Кук» превратился в жалкую посудину, которая болталась в акватории Черного моря», — добавил Красов.

По его мнению, США испытывают фантомные боли и хотят вернуться в прошлое столетие, когда они доминировали во всем мире. Но эта эпоха прошла.

«Мир шагнул в XXI век. Однополярный мир остался позади, сегодня он многополярный. Сегодня нужно говорить о безопасности во всем мире и об угрозах (международный терроризм), с которыми Россия и партнеры успешно борются на Ближнем Востоке», — заключил Андрей Красов.

Ранее в РФ по решению президента страны Владимира Путина была объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты. Кроме того, проверка войск ЮВО и ЗВО проводится для оценки способности Вооруженных сил РФ обеспечить безопасность на юго-западе, а также для подготовки к военному учению «Кавказ-2020».