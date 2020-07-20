Пугачева показала, как «отрывается» с подругами

Москва, 20 июля. Народная артистка СССР Алла Пугачева поделилась с поклонниками снимком, сделанным во время встречи с подругами. Фанатов поразило, что певица, отпраздновавшая в апреле 71-летие, и ее спутницы выглядят ровесницами.

На фотографии Пугачева позирует в узких брюках черного цвета, свитере в тон и модных туфлях. Дополнили образ пышная укладка и массивные украшения.

«Когда мужья беседуют на серьезные темы, мы можем «оторваться» и почирикать о своем, о девичьем. Олеся, Алла, Ида — теплая вечеринка в холодную пору», — написала артистка в посте.

Фанаты в многочисленных комментариях стали гадать, решилась Пугачева на очередные «уколы красоты» или обратилась к пластическим хирургам. Многие отметили стройные ноги исполнительницы, удачно подчеркнутые узкими брюками.

«Ах, какие ножки», — восхитилась natalia_ditalia.

«Алла Борисовна! Выглядите великолепно!» — сделала комплимент naftusik.

«У Пугачевой обратный отсчет времени пошел?» — недоумевает пользователь под ником _alfgaett__2517.

Ранее личный фотограф Пугачевой Роман Родин показал своим подписчикам в Instagram архивное фото Примадонны российской эстрады в компании с ее бывшим возлюбленным Владимиром Кузьминым. Снимок сделан в Москве во время презентации журнала «Алла». Узнать артистку легко по фирменному начесу, яркому макияжу, черному наряду и массивным украшениям.