Жена Тимати накормила 9-месячного сына курицей из фастфуда

Москва, 20 июля. Модель и супруга российского исполнителя Тимати Анастасия Решетова накормила 9-месячного сына Ратмира едой из фастфуда. В своем Instagram она показала, как малыш охотно расправляется с куриной ножкой и тянется за картошкой фри, чем вызвала неоднозначную реакцию подписчиков.

«Спасибо нашему дяде Теме! Всегда накормит. Чувствую, еще пара лет пройдет, и Тимурыч тут будет на обедах зависать», — написала она в посте.

Таким образом Решетова прорекламировала новое заведение, в которое теперь могут прийти москвичи и гости столицы за жареной курицей. Подобный вариант пиара показался некоторым фолловерам молодой матери сомнительным.

«А были уже комментарии опытных мам о вреде такой еды?» — сразу задалась вопросом dyusmikeyka. «Анастасия, советую вам пристегнуться, ибо сейчас понесется такоооое!!» — предупредила девушку о возможных неприятных комментариях anvodonaeva. «В 9 месяцев Chicken Mafia»,— с грустью написала liserkruch. «Что-то не верю, что малыша кормят такой едой», — усомнилась boltik_mi. «Что у них еда в этом месте тухлая? Это факт, поела недавно крылышек, хорошо, понюхала вначале», — высказалась olgacelebre.

Вместе с тем многие подписчики, у которых тоже есть дети, признались, что иногда позволяют своим наследникам поесть вредной еды, и сами порой не против угоститься картошкой или крылышками из фритюра или сочным бургером. Некоторые назвали модель рисковой, поскольку она решилась устроить наследнику такую трапезу в белой футболке.

Решетова родила Тимати сына прошлой осенью, напоминает портал «Утро.ру». Тогда артиста и его маму сначала заметили в одном из госпиталей Москвы, выходящими из родильного блока, а затем исполнитель и модель открыто сообщили о пополнении в своих Instagram-аккаунтах.

У певца также подрастет 5-летняя дочь Алиса от другой модели Алены Шишковой.