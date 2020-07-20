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Миро объяснила, почему Диденко нашла нового мужчину спустя четыре месяца после смерти мужа

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Миро объяснила, почему Диденко нашла нового мужчину спустя четыре месяца после смерти мужа

Москва, 20 июля. Скандальный светский блогер Лена Миро отреагировала на возмущения поклонников после того, как потерявшая мужа в феврале 2020 года Екатерина Диденко опубликовала фотографию с новым ухажером.

«Аптечный ревизорро» Диденко закрутила роман с новым мужчиной и познакомила его с детьми. Избранником блогера, которая потеряла мужа четыре месяца назад, оказался 22-летний актер Владислав Черных. Пользователи Сети пришли в шок после появления фотографий новоиспеченной пары. Многие напомнили Диденко, что с момента трагедии не прошло и полугода.

Ситуацию прокомментировала Лена Миро. Она отметила, что многие подписчики «аптечного ревизорро» пишут, что «год нужно выдержать траур».

«Екатерина Диденко в ответ радостно сообщила, что ей нужно жить дальше. <...> Не прошло и пяти месяцев со смерти мужа, как блогерка Екатерина нашла любовь», — заметила Миро.

Миро объяснила, почему Диденко нашла нового мужчину спустя четыре месяца после смерти мужа

Она пояснила, что, судя по всему, сделавшая грудь Диденко не хочет терять время, поэтому и решила быстро найти нового мужчину и отца двоим детям. 

«И пусть мужик захудалый такой актер-блогер-предприниматель, разве Катя может рассчитывать на что-то более стоящее?» — задается вопросом Лена Миро.

Миро объяснила, почему Диденко нашла нового мужчину спустя четыре месяца после смерти мужа

Скандальный блогер считает, что новый возлюбленный Диденко удовлетворяет ее все насущные потребности, а в ближайшее время его можно будет и в дом привести, к детям.

«Просто так хотел Валя», — вспомнила Миро один из комментариев подписчиц Диденко и добавила, что «действительно, наверное, именно так и хотел покойник».

Лена Миро еще раз напомнила, что похоронили мужа Екатерины Диденко в марте, а новый мужчина появился у нее уже в июле. Она попросила не спешить осуждать потерявшую супруга блогера и иронично заметила, что та «продолжает думать о покойном муже почти все время».

Ранее Миро упрекнула Диденко в том, что та, несмотря на массовую смерть на вечеринке, воспользовалась личной трагедией, помелькала на телевидении и в три раза увеличила свой заработок. Скандального блогера возмущает цинизм вдовы, которая вела прямой эфир возле реанимации и торговалась перед тем, как выступать на телевидении сразу после смерти мужа.

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