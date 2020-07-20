Главы немецких земель попросили США не выводить войска из Германии

Берлин, 20 июля. Премьер-министры четырех федеральных немецких земель попросили США не сокращать численность американских войск в Германии. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на письма глав земель ФРГ, адресованные членам американского конгресса.

Свои обращения в Вашингтон направили главы Баварии, Гессена, Баден-Вюртемберга и Рейнланд-Пфальца. Премьер-министры подчеркнули, что стремятся «не разорвать узы дружбы, а укрепить их».

Кроме того, главы земель отметили, что хотят обеспечить присутствие американских войск в Европе и в Германии в будущем. По мнению премьер-министров, базы США на территории ФРГ являются основой американского присутствия в Европе и способности НАТО к действиям.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерениях сократить американский военный контингент в ФРГ, поскольку Берлин просрочил платежи в НАТО. Кроме того, американский лидер пообещал перебросить войска США в Польшу.

По данным источников Reuters и The Wall Street Journal, Вашингтон намеревается сократить численность американских войск в Германии с 34,5 тысячи до 25 тысяч военнослужащих. Как заявил ранее официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман, вывод военных США из ФРГ «усилит сдерживание России».