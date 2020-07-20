Украинцев возмутила статья Reuters о женском экипаже корабля в Крыму

Киев, 20 июля. Международное информационное агентство Reuters опубликовало статью, в которой подробно сообщило о подготовке к празднованию Дня Военно-морского флота Российской Федерации. Украинцев возмутил материал, в котором рассказывается о полностью женском экипаже одного из боевых кораблей, базирующихся в Крыму.

Журналисты Reuters крайне положительно отнеслись к появлению подобного отряда в Черноморском флоте России, а также сообщили, что российские женщины принимают большое участие в жизни Вооруженных сил страны.

СМИ Украины не оставили без внимания материал международного агентства. Украинский «Телеканал 24» негодует из-за публикации о женском патруле в Крыму. Ведущие в прямом эфире возмутились тем, что издание, принадлежащее британской корпорации, рассказывает о Военно-морском флоте России в Крыму, не упоминая при этом Украину. Они заметили, что в материале не указывается принадлежность полуострова к какому-либо государству, а в тексте лишь обозначается, что женский отряд был сформирован в Севастополе.

«В материале информационного агентства рассказали о тематике гендерного равенства в Вооруженных силах России – якобы там патрулирует катер, экипаж которого полностью состоял из женщин. В начале текста есть обозначение с локацией «Севастополь. Крым». Но принадлежности к территории какого-либо государства не обозначено», – заявили журналисты украинского телевизионного канала.

Напомним, что 16 марта 2014 года в Крыму состоялся всеобщий референдум. В ходе голосования местные жители приняли решение о воссоединении с Российской Федерацией. Более 95% проголосовавших высказались за вхождение полуострова в состав России.

Ранее глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что Киеву уже давно пора забыть о возвращении Крыма. Он заметил, что представителям Украины нужно прекратить вынашивать какие-либо «мифические планы» касаемо полуострова.