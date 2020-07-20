Молодость, красота, упругость: какие витамины необходимы для кожи лица

В каких продуктах витамины для лица содержатся в доступной форме?

Кожа — самый большой орган нашего тела. Поэтому не удивительно, что питание оказывает значительное влияние на вид и состояние кожи. Одни продукты полезны — они содержат вещества, которые сохраняют тонус, увлажненность, предупреждают сухость и раздражение кожных покровов. Другие, напротив, — вызывают появление черных точек и воспалений, провоцируют образование морщин и снижение тургора.

Включение в рацион продуктов, содержащих витамины для кожи лица, поможет поддерживать ее здоровой и продлит молодость. Вот четыре главных вещества, необходимых для питания вашей кожи.

Витамин D

Это вещество вырабатывается в теле под действием солнечных лучей. Когда ультрафиолет попадает на кожу, холестерин трансформируется в витамин D (кальциферол). Затем он поглощается печенью и распределяется по тканям в организме, где помогает создавать новые здоровые клетки.

Чтобы телу было достаточно кальциферола, следует ежедневно проводить время на солнце. Но мы также знаем, что солнечный свет губителен, так как провоцирует развитие меланомы. Да и сам ультрафиолет сушит кожные покровы, провоцирует образование морщин.

Врачи советуют соблюдать золотую середину. Для выработки достаточного количества витамина D на улице следует проводить всего 15 минут в день. Если вы отправляетесь на длительную прогулку или пляж, наносите солнцезащитный крем, который защитит от солнечных ожогов.

В рацион можно включать источники кальциферола:

жирную рыбу — треску, лосося, тунца, скумбрию;

яичный желток;

грибы, выросшие в естественных условиях.

Витамин С

Аскорбиновую кислоту считают главным помощником иммунной системы. Но в качестве витамина для кожи лица она не менее важна. В большой концентрации она содержится в эпидермисе (наружном кожном слое) и в дерме (внутреннем слое). И когда ее достаточно, помогает сохранить кожные покровы здоровыми, так как обладает противораковыми свойствами и участвует в выработке коллагена.

Употребление продуктов и биодобавок с аскорбиновой кислотой повышает эффективность солнцезащитных кремов. В комплексе они лучше защищают клетки эпидермиса от повреждений ультрафиолетом и стимулируют регенерацию — восстановление тканей. Аскорбиновая кислота помогает бороться с признаками старения: заживляет кожу, предупреждает ее сухость, уменьшает проявление морщин. Поэтому вещество обычно присутствует в составе антивозрастных кремов и сывороток.

Лучше всего аскорбинка усваивается из пищи. Ее источники:

ягоды — черная смородина, шиповник, клубника, черника;

овощи — болгарский перец, брокколи, шпинат;

цитрусовые — апельсины, грейпфруты.

При термической обработке продуктов полезное вещество в них разрушается.

Витамин Е

Важный витамин для лица, выполняющий антиоксидантную функцию. Как и аскорбиновая кислота, защищает клетки от ультрафиолета. А при недостатке токоферола в рационе возникают сухость, раздражение кожи, раньше времени появляются морщины, пигментные пятна.

Наш организм может вырабатывать токоферол самостоятельно. Вещество содержится в кожном сале — жирной субстанции, выделяемой сальными железами на лице. При правильном балансе кожного сала оно защищает эпидермис от сухости. Но бывает так, что выработка его нарушена или снижена косметическими средствами (матирующими, антисеборейными).

Производители косметики часто добавляют токоферол в средства для дневного ухода. Но проблема в том, что их действие блокирует ультрафиолет. Он разрушает вещества, нанесенные на кожу, в течение нескольких минут. Поэтому так важно получать токоферол с пищей, питая кожные покровы изнутри. Он содержится в:

орехах — грецких, миндале, кедровых, кешью;

семечках — подсолнечных, тыквенных;

семенах — льна, чиа;

растительных маслах — самую высокую концентрацию токоферола содержит нерафинированное подсолнечное масло.

Витамин К

Среди витаминов для кожи лица его дефицит встречается реже всего. Вещество в достаточном количестве вырабатывают кишечные бактерии. Но при дисбактериозах, частом и длительном применении антибиотиков и кишечных расстройствах его выработка нарушается.

Нутриент необходим для поддержания нормальной свертываемости крови. Это помогает организму заживлять раны, ушибы, повреждения кожи и мягких тканей. Недостаток вещества может проявляться образованием растяжек, сохранением выраженных шрамов и рубцов, сохранением следов от угревой сыпи и прыщей (пост-акне).

Чтобы не допустить появления кожных дефектов, необходимо включать в рацион источники витамина К:

капусту;

шпинат;

салатные листья;

зеленую стручковую фасоль;

петрушку.

Получение полезных нутриентов из пищи предпочтительней, чем прием биодобавок. Но в случае дефицита они необходимы. Если вы замечаете выраженные кожные проблемы (сухость, стремительное появление морщин, высыпания) — обратитесь к дерматологу и обсудите с ним прием витаминных комплексов для улучшения состояния кожи.