Как накрутить волосы плойкой: несколько полезных советов на каждый день

Многие считают, что красивые кудри — это что-то из области фантастики. Однако почти у каждой модницы есть в арсенале плойка, которая поможет сделать прическу для корпоратива или свидания.

Как накрутить волосы на плойку: основные правила укладки

Для того, чтобы ваша прическа была неотразимой, предварительно вымойте голову. Не забудьте про кондиционер, который обладает антистатическим свойством. После пряди нужно просушить феном. Не выставляйте максимальную температуру воздуха, чтобы не пересушить пряди, ведь слишком горячий воздух делает их ломкими и хрупкими. Старайтесь двигать брашинг и фен от корней к кончикам, направляя воздух по линии роста волос. Это поможет сделать их гладкими и блестящими.

После сушки нанесите термозащиту и дайте ей подсохнуть. Разделите волосы на пряди шириной около двух сантиметров, разогрейте плойку, а далее приступайте к самому процессу. Чтобы сделать красивые локоны, захватите инструментом кончик пряди и аккуратно натягивая его закрутите в спираль. Как только почувствуйте, что прядь нагрелась, отпускайте локон. По такому принципу закрутите все волосы.

Если вы хотите достичь эффекта легких морских завитков, то подождите пока пряди остынут, а потом побрызгайте на них лаком, обеспечивающим легкую фиксацию, после чего расчешитесь. Локоны станут более мягкими и будут походить на легкие пружинки.

Существует несколько видов укладки, их можно комбинировать с разными образами. Например, конусная завивка позволяет сформировать большой объем у корней, но при этом сделать маленькие кудри на кончиках, а гофре позволит сформировать волны различной ширины. Спиральный вид укладки помогает сделать аккуратный завиток по всей длине, а во время укладки при помощи зажима можно легко контролировать ширину и размер кудряшек.

Обладательницам длинных волос советуем не закручивать пряди от самых корней. Так прическа получится более аккуратной и образование некрасивых локонов получится избежать. Момент завивки также станет куда более приятным и удобным, если использовать специальную термоперчатку. Порой она входит в комплект с плойкой, но ее также можно приобрести в магазине профессиональной косметики для ухода за волосами.

Как выбрать правильную плойку

Чтобы не повредить волосы, необходимо подобрать инструмент с правильным покрытием. Советуем не экономить и приобрести то, которое обладает всеми необходимыми качествами, чтобы сохранить здоровье волос.

Самым худшим вариантом станет плойка с металлическим покрытием. Это устройство способно не только пересушивать все, что попалось на ее пути, но и может сильно повредить волосы, поэтому используя металлическую, вы вовсе рискуете остаться без пряди волос.

Тефлоновое покрытие постепенно изнашивается и скользящий эффект быстро теряется, превращаясь в настоящую «сковородку». Керамическое покрытие не сжигает пряди, но плохо контактирует с термозащитным средством, словно застревая на каждом сантиметре. Самым лучшим вариантом станут устройства с титановым или турмалиновым покрытием: они не сушат волос, а также препятствуют электризации. Однако здесь стоит обратить внимание на цену, поскольку такие плойки стоят недешево.

Особое внимание уделите мелочам. При выборе плойки узнайте про провод — более удобным будет вариант, в котором шнур вращается. Это не будет стеснять движений и сделает укладку более безопасной. Отличным дополнением станут терморегуляция и функция ионизации. Правильно подобранное устройство поможет сделать не только красивую прическу, но и сохранить здоровье волос.