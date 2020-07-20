Диденко через 4 месяца после смерти мужа показала фото с новым мужчиной

Москва, 20 июля. Блогер-провизор Екатерина Диденко, муж которой четыре месяца назад погиб в бассейне с сухим льдом, опубликовала фото со своим новым возлюбленным.

Снимок она показала в сторис в своем Instagram, отвечая на вопросы подписчиков. Мужчина стоит спиной к камере и обнимает Екатерину, а она его.

«Есть вещи, в которых я боюсь признаться сама себе. И, пожалуй, это одна из них», — призналась блогер в ответ на вопрос о том, есть ли у нее сейчас молодой человек.

Подписчики спросили Диденко и о погибшем муже Валентине.

«Любила Валю? Как сильно?» — написал ей один из фолловеров.

Екатерина заявила, что любила его все 11 лет, что они были вместе.

«Я и сейчас его люблю, но мне нужно жить дальше», — подчеркнула она.

Ранее стало известно, что Диденко закрутила роман с актером Владом Черных. Их вместе видели в одном из санаториев в Сочи. По словам очевидцев, Екатерина и Влад не отходили друг от друга ни на шаг.

Напомним, четыре месяца назад Диденко потеряла мужа и нескольких друзей после вечеринки в одном из банных комплексов Москвы. Супруг Екатерины бросил в бассейн 25 килограммов сухого льда. Из-за возникшей реакции погибли три человека, в том числе и Валентин.

Екатерина же вскоре сделала операцию по увеличению груди, а после заявила, что готова начать новую жизнь.