Российская подлодка ускользнула от британских военных в районе Ла-Манша

Лондон, 20 июля. Российская подлодка «Краснодар», которую заметили в районе Ла-Манша, ускользнула от британских военных. Об этом пишет американский журнал Forbes.

По данным издания, российская подлодка класса «Варшавянка» вошла в пролив и в течение нескольких часов достигла самой западной точки материковой Англии — Лендс-Энда. С тех пор информации о субмарине не поступало. Американских журналистов удивило, что до сих пор нет сообщений о сопровождении «Краснодара» британским или французским флотом.

Как пишет Forbes, российская подлодка движется в сторону Санкт-Петербурга в надводном режиме в сопровождении морского буксира.

«В данном случае она идет из Средиземного моря в Балтийское на плановый ремонт», — цитирует американских обозревателей «ПолитРоссия».

Авторы отметили, что «Краснодар» базируется в Черном море, а проходить через пролив Босфор подлодке позволяет Конвенция Монтре. Согласно одному из пунктов данного соглашения, российские подлодки могут покидать воды Черного моря для проведения ремонтных работ.

Как отмечает Forbes, НАТО обеспокоено тем, что Россия регулярно пользуется этой небольшой хитростью. По словам американских обозревателей, в западном военно-морском сообществе возник ажиотаж, когда «Краснодар» покинул Черное море 14 марта 2019 года.

«Возможно, наблюдатели подозревали, что небольшое техническое путешествие в итоге продлится больше года», — предполагают авторы.

В последний раз «Краснодар» заходил в Ла-Манш в мае 2017 года, тогда подлодку сопроводил эскорт Королевского флота. Однако на этот раз российскую субмарину с крылатыми ракетами, судя по всему, силы НАТО не сопровождали, хотя британцы, французы и их коллеги из Нидерландов должны были знать о приближении подлодки. Отмечается, что 9 июля «Краснодар» вошел в воды Балтийского моря.

Ранее шведы засекли в Балтийском море атомную российскую подводную лодку класса «Антей». Западные эксперты были озадачены появлением субмарины и поражены мощностью подлодки.