Москва, 20 июля. Член Совфеда Федерального собрания РФ Алексей Пушков назвал ложью все русофобские заявления украинских националистов.

Он пояснил, что большинство населения Украины говорило на русском испокон веков, ни о каком «навязывании» русского языка речи не идет. В эфире телеканала «ТВЦ» Пушков прокомментировал заявление украинской детской писательницы Ларисы Ницой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Тем временем на Украине продолжается планомерное наступление на русский язык под заклинания ультранационалистов, будто русский был навязан украинцам танками, расстрелами и голодомором. Именно с таким заявлением выступила на днях известная русофобка, писательница Лариса Ницой», — сказал сенатор.

Он объяснил, что «глупость этого заявления очевидна — русский язык был главным языком общения на большей части нынешней Украины задолго до голодомора». Пушков напомнил, что «танки Москва посылала на Украину не для насаждения русского языка, а в ходе войны против Гитлера».

Алексей Пушков предложил украинским борцам за этнолингвистическую чистоту страны отказаться от исконно русских земель. В ходе большой пресс-конференции в декабре прошлого года, напомним, президент России Владимир Путин заявил, что во время образования СССР Украина получила исконно русские земли.

«Если изъять из состава Украины территории и города, присоединенные к ней в советское время, где говорят в основном на русском, то от Украины не останется и половины. Совсем куцая будет страна — без портов, выхода к морю. И, конечно же, без Донбасса. Потому что получила она все эти области от России», — резюмировал сенатор.

В 2014 году на Украине произошел государственный переворот. Некоторые районы Донецкой и Луганской областей объявили о создании Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев инициировал так называемую «антитеррористическую операцию» и ввел на территорию Донбасса свои войска. Для урегулирования ситуации были приняты Минские соглашения, но пункты договоренностей регулярно нарушаются киевской властью.