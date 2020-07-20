Эпидемиолог Покровский оценил результат испытаний российской вакцины от коронавируса

Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи успешно завершил фазу клинических испытаний вакцины от коронавируса. Эпидемиолог, академик РАН Вадим Покровский оценил результат этой работы и рассказал, какая задача стоит теперь перед исследователями. Подробнее об этом — в материале Федерального агентства новостей.

В оборонном ведомстве сообщили, что утром 20 июля группу добровольцев в составе 20 человек выписали из военного госпиталя. Все они прошли итоговое обследование: результаты анализов показали выработку иммунного ответа.

«Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Российский эпидемиолог, академик РАН, доктор медицинских наук Вадим Покровский поделился своим мнением о состоявшихся испытаниях.

«Видимо, речь идет об окончании первой фазы испытаний с группой здоровых добровольцев. Главная цель этой фазы — определить безвредность вакцины, узнать, не наносит ли она очевидного вреда людям, во всяком случае, здоровым пациентам, что очень важно. Кроме того, узнать: проявляется ли специфический иммунный ответ в виде антител. Видимо, этот результат они получили», — сказал Вадим Покровский в комментарии ФАН.

Ученый назвал следующую задачу, которая поставлена перед отечественными специалистами.

«Теперь впереди самое главное — убедиться, что вакцинация будет защищать от заражения коронавирусом. Это уже следующие, вторая и третья фазы испытаний. Конечно, это — самая большая и важная задача. Здесь должно быть много участников, желательно — тысячи. И нужно убедиться, что те, кто был иммунизирован, не заражаются коронавирусом или болеют в мягкой форме — это было бы тоже достижением», — резюмировал Вадим Покровский.

Как сообщали в Минобороны РФ, полученные результаты испытаний передадут для обработки в НИЦ эпидемиологии и микробиологии для оценки и подготовки к регистрации вакцины.