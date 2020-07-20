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Испанский диетолог назвал простой продукт для похудения

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Испанский диетолог назвал простой продукт для похудения

Москва, 20 июля. Испанский диетолог Айтор Санчес назвал яйца простым и полезным продуктом, помогающим избавиться от лишнего веса.

Специалист отметил, что у яиц нет никаких жиросжигающих свойств. Однако они полезны при похудении благодаря высокому содержанию белка.

По словам диетолога, увеличение потребления белка, в особенности полученного из питательных продуктов, к которым относятся яйца, помогает надолго насытиться.

«Таким образом снижается общее потребление калорий», — объяснил Санчес.

Диетолог порекомендовал есть яйца на завтрак, чтобы «зарядить» организм необходимыми питательными веществами.

Испанский диетолог назвал простой продукт для похудения

Отметим, что яичницу на завтрак периодически готовит себе известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес. Она недавно рассказала о диете, помогающей ей поддерживать идеальную фигуру. Так, в рационе Лопес важное место занимают салаты и свежие овощи.

Диетолог Елена Кален посоветовала худеющим исключить из рациона ряд продуктов, употребление которых негативно сказывается на здоровье. Это колбасные изделия, выпечка из сдобного теста, фастфуд, газированные напитки и молоко.

А доктор медицинских наук Михаил Гинзбург подчеркнул, что худеть лучше не зимой или весной, когда из-за низких температур телу нужно больше энергии, а летом, когда снижается аппетит и сбросить лишние килограммы выходит намного легче.

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Источник: La Vanguardia 
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