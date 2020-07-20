Испанский диетолог назвал простой продукт для похудения

Москва, 20 июля. Испанский диетолог Айтор Санчес назвал яйца простым и полезным продуктом, помогающим избавиться от лишнего веса.

Специалист отметил, что у яиц нет никаких жиросжигающих свойств. Однако они полезны при похудении благодаря высокому содержанию белка.

По словам диетолога, увеличение потребления белка, в особенности полученного из питательных продуктов, к которым относятся яйца, помогает надолго насытиться.

«Таким образом снижается общее потребление калорий», — объяснил Санчес.

Диетолог порекомендовал есть яйца на завтрак, чтобы «зарядить» организм необходимыми питательными веществами.

Отметим, что яичницу на завтрак периодически готовит себе известная американская певица и актриса Дженнифер Лопес. Она недавно рассказала о диете, помогающей ей поддерживать идеальную фигуру. Так, в рационе Лопес важное место занимают салаты и свежие овощи.

Диетолог Елена Кален посоветовала худеющим исключить из рациона ряд продуктов, употребление которых негативно сказывается на здоровье. Это колбасные изделия, выпечка из сдобного теста, фастфуд, газированные напитки и молоко.

А доктор медицинских наук Михаил Гинзбург подчеркнул, что худеть лучше не зимой или весной, когда из-за низких температур телу нужно больше энергии, а летом, когда снижается аппетит и сбросить лишние килограммы выходит намного легче.