Дочь Дарьи Мороз восхитила Instagram обнаженным фото своей матери

Москва, 20 июля. Бывшая супруга режиссера Константина Богомолова Дарья Мороз опубликовала откровенный снимок в обнаженном виде. Интересно, что пикантное фото было сделано ее 9-летней дочерью Анной.

«Анна Константинна взяла телефон и сказала: «Я фотографирую так же хорошо как папа». Ну и реально художественно сняла маму (орф. и пункт. автора сохранены. — Прим. ФАН)», — написала актриса в описании к снимку.

На фото звезда «Содержанок» загорает без купальника, лежа на мостках у реки.

«Вот это да! Гены пальцем не задавишь», «Слушай, круто как! Молодец, Анюта!», «Даже ребенок в таком возрасте понимает, что мама лежит не «голая», а мама шедеврально лежит, и что это нужно срочно запечатлеть», «Пусть не останавливается. Личный фотограф — это круто», — написали в комментариях фолловеры актрисы.

Однако без критики не обошлось. Так, одной из пользовательниц показалось непозволительным, что девочка может фотографировать свою обнаженную мать.

«Фото крутейшее. Наверное, одну меня смутило представление о том, как ребенок фоткает голую маму, и я сама себе парирую, «но ребенок ведь талант, а талантам многое простительно», —написала одна из поклонниц.

Дарья в ответ заявила, что не понимает, что в этом такого. Ее поддержали другие подписчицы, приведя в качестве аргументов походы в баню в стародавние времена.