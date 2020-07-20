Голодающие артисты Киркорова ушли в колхоз и на мойку из-за пандемии

Витебск, 20 июля. Члены коллектива певца Филиппа Киркорова оказались в тяжелой финансовой ситуации из-за пандемии коронавируса и были вынуждены сменить род деятельности, чтобы не умереть от голода. Об этом король российской поп-сцены рассказал за кулисами фестиваля «Славянский базар в Витебске».

«Члены моего коллектива выживают, как могут. Кто-то на мойку отправился машины мыть, кто-то — разносчиком еды, кто-то в колхозе пристроился», — поделился артист.

Киркоров назвал эту ситуацию очень тяжелой и отметил, что в ближайшее время улучшений ждать не стоит. По прогнозам певца, шоу-бизнес будет еще два года выбит из колеи — рассчитывать можно только на фестивали или единичные концерты. Артист заявил, что многие потеряли возможность зарабатывать деньги, поэтому вряд ли в ближайшие месяцы кто-то будет готов потратить 10–20 тысяч рублей на концерт.

Сам Киркоров при этом отметил, что полностью готов к затяжному кризису, поэтому в колхоз или на мойку пока не собирается. По словам певца, за 30 лет работы он успел обзавестись внушительными сбережениями.

«Я имею возможность сегодня спокойно позволить себе не работать не только два года, но и 10 лет», — признался Киркоров.

Ранее колумнист Федерального агентства новостей, блогер Вадим Манукян проанализировал эффект от поездки Киркорова на белорусский музыкальный фестиваль. По мнению Манукяна, певец подал важный сигнал российскому шоу-бизнесу, став хедлайнером «Славянского базара».