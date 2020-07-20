Бредихин обвинил Саакашвили в желании возглавить Одессу и отделиться от Украины

Бывший президент Грузии, действующий глава украинского исполнительного комитета национального совета реформ Михаил Саакашвили, возможно, хочет возглавить Одессу и провозгласить независимость от Киева. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Прекратить существование

Украина в ближайшем будущем может прекратить существование в нынешнем виде из-за действий местных властей. Об этом заявил Михаил Саакашвили.

«Готовится большой реванш тех сил, которые «Слуга (народа. — Прим. ФАН)» подвинул из центральной власти в прошлом году», — заявил Саакашвили.

Как отметил политик, местные чиновники создают у себя в регионах «частные армии». Те, в свою очередь, финансируются из государственного бюджета.

«Ситуация какая — отдали местным феодалам весь бюджет, они там с жиру бесятся. Помимо того, что украдут 80%, на остальное создадут частные армии. Здесь, в Одессе, есть муниципальная охрана — просто обычные головорезы, «титушки», которые ходят в форме с оружием и финансируются за счет бюджета. Часть из них готовится к отколу от Украины, это не вызывает никакого сомнения. А другая часть планирует одержать реванш в Киеве. Украину в этой форме мы можем потерять, если срочно что-то не предпринять», — сказал политик.

Возглавить Одессу

Как отметил Антон Бредихин, сам Саакашвили, видимо, видит себя объединителем, которому Россия помешала присоединить Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, у него давняя обида на экс-президента Украины Петра Порошенко, который так и не сделал его премьером, а потом и вовсе выкинул из страны.

«Никто не спорит, что у действующего президента Украины Владимира Зеленского очень много врагов. Несомненно, возможны проекты по отделению ряда территорий от Украины. Может, и Саакашвили под шумок решил возглавить столь понравившуюся ему Одесскую область и создать независимый Порто-Франко? Кто знает, что наобещали ему кураторы», — заключил Антон Бредихин.

Вернуться в большую политику

По словам политолога Натальи Елисеевой, Саакашвили является «говорящей головой», а поэтому относиться к нему серьезно не следует. Он отображает мысли и намерения тех людей, которые за ним стоят.

«Сам Саакашвили хочет вернуться обратно в большую политику в статусе выше того, что он имеет сейчас. Так или иначе, в целом он сейчас работает против власти Зеленского. Идет конфликт внутри украинских элит. Саакашвили представляет ту сторону, которая противостоит Зеленскому, а он продолжает терять свои позиции внутри страны. Те же силовики против него. Тот же глава МВД Арсен Аваков гнет свою линию не смотря на того, кто сейчас у власти», — пояснила Елисеева.

Она добавила, что Саакашвили озвучивает тезисы происходящего сегодня на Украине. При этом подобные заявления не помогают, а, наоборот, ухудшают ситуацию.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.