В Иране казнили обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и передаче данных о Сулеймани

Тегеран, 20 июля. Власти Ирана казнили Махмуда Мусави Маджда, обвиняемого в шпионаже на ЦРУ и передаче данных о передвижениях генерала Касема Сулеймани.

Кроме того, Маджду предъявили обвинения в работе на израильскую разведку «Моссад». Его казнили в понедельник утром.

Дело против осужденного начали еще до гибели Сулеймани. Оно не имеет отношения к операции США против иранского высокопоставленного военного.

3 января американцы авиаударом убили командующего силами спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Операцию против Сулеймани провели под Багдадом, передает Infox.ru. Инициировал ее президент США Дональд Трамп.

Убийство генерала, которого считают национальным героем Ирана, вызвало острую реакцию Тегерана. В ответ Иран нанес удар по американским военным базам в Ираке. Эта операция получила название «Мученик Сулеймани».

После беззаконных действий Вашингтона, приведших к гибели людей, Сирия, Иран и Ирак выступили против американского присутствия в регионе и призвали Штаты покинуть Ближний Восток.