Роскачество рассказало об опасности паразитов в рыбе и раках

Москва, 20 июля. Рыба и раки из различных водоемов могут быть опасны из-за паразитов, способных вызывать серьезные заболевания, включая описторхоз и анизакидоз, поэтому важно соблюдать правила их приготовления и не покупать в местах несанкционированной торговли. Об этом напомнили в Роскачестве.

«Тем, кто не в силах отказаться от вяленого леща или ароматной копченой щуки, стоит помнить, что рыба из любого водоема может быть опасна из-за паразитов, которые гибнут лишь при определенной обработке. Недоварили, недосолили, недожарили, мало коптили — значит, есть риск заразиться серьезной инфекцией», — говорится на сайте организации.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник ФГБНУ «ВНИРО» Илья Гордеев обратил внимание, что паразиты, как правило, не видны невооруженным глазом. Но наиболее крупных из них, например, некоторых нематод, все же можно узнать по червеобразной форме и характерным движениям.

Он отметил, что многие из этих вредоносных организмов способны вызывать серьезные заболевания — зоонозы. К ним относят, в частности, описторхоз, дифиллоботриоз и анизакидоз. При последнем поражается желудочно-кишечный тракт, могут развиться язвы стенок желудка или тонкого кишечника.

Личинки нематод, вызывающие анизакидоз, могут присутствовать в 20 семействах промысловых морских рыб: нототении, скумбрии, тунце, сардине, кете, горбуше, сельди, треске, салаке, ставриде, пикше, морском окуне, камбале, рыбе-сабле, кальмарах, осьминогах, креветках и моллюсках.

Другое заболевание — описторхоз — бьет по печени и желчевыводящим путям. Им человек может заразиться, употребляя рыбу семейства карповых (лещ, елец, линь, жерех, плотва, уклея, красноперка, гольян, подуст и другие).

Дифиллоботриоз, как и анизакидоз, поражает желудочно-кишечный тракт, а также нередко сопровождается анемией. Человек заражается этим паразитом от рыбы, обитающей в пресноводных (судак, щука, налим, окунь, ерш и другие) и морских водоемах (кета, тихоокеанский лосось, горбуша и другие).

Избежать заражения помогут правильные выбор продукта и его приготовление. Роскачество не рекомендует покупать рыбу в частных домах или с рук возле рек и озер. Эксперты советуют отдавать предпочтение той, что произведена на предприятиях с соблюдением санитарных правил.

При разделке свежей рыбы или раков дома нужно использовать отдельную посуду и нож. Перед употреблением водные дары необходимо хорошо прожарить, проварить, просолить.