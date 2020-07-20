Утяшева рассекретила «новую возлюбленную» Харламова

Москва, 20 июля. Спортсменка и известная телеведущая Ляйсан Утяшева рассказала поклонникам, с кем сейчас проводит время резидент юмористического шоу Comedy Club Гарик Харламов, объявивший о разводе с актрисой Кристиной Асмус.

Не так давно Харламов и Асмус сообщили, что приняли решение расторгнуть брак. По словам российской актрисы, именно она первая предложила своему мужу расстаться. Однако несколько дней назад появилась информация, что все-таки шоумен Гарик Харламов стал инициатором. В качестве доказательства Telegram-канал Mash опубликовал документ, в котором резидент Comedy Club указан в качестве истца.

Утяшева решила повеселить своих поклонников в социальной сети Instagram в разделе stories и рассекретила «новую возлюбленную» Харламова. Телеведущая опубликовала фотографии с вечеринки, где она была со своим супругом Павлом Волей. Среди приглашенных гостей был резидент Comedy Club Гарик Харламов, вокруг которого последнее время не утихают сплетни. Ему, к примеру, приписывают роман с Яной Кошкиной. Стоит отметить, что юморист отрицает любую связь с девушкой. Не подтвердила слухи и сама Кошкина, отметившая, что у шоумена даже нет ее номера телефона.

Гимнастка развеяла все слухи и показала, с кем сейчас Харламов. Знаменитость выложила фотографию, на котором юморист танцует вместе с Павлом Волей медленный танец, передает «Пятый канал».

«Все встало на свои места», — иронично написала Утяшева.

Ранее сообщалось, что Кристина Асмус занялась продвижением своего профиля в социальной сети Instagram. Скоро у артистки будет четыре миллиона подписчиков. После расставания звездные пары обретают еще большую популярность. Об этом наглядно свидетельствуют и истории певицы Ольги Бузовой, модели Оксаны Самойловой и актрисы Агаты Муцениеце. Асмус, судя по всему, решила пойти по стопам звезд и решила на фоне развода с мужем привлечь к себе еще больше внимания.