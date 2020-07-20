Продажи пляжных товаров резко упали в России

Москва, 20 июля. Россияне стали покупать меньше пляжных товаров. К такому выводу пришли аналитики компании «Такском».

По данным специалистов, продажи сланцев и шлепанцев в июне этого года упали на 32% по сравнению с июнем 2019 года. При этом цена на них этим летом подросла на 2% и составила в среднем 268 рублей.

В четыре раза меньше в этом году покупали парео, хотя средняя цена на этот товар снизилась на 4% и составила 645 рублей. Еще сильнее подешевели купальники (в среднем на 22%), но это не прибавило им популярности. Их продажи снизились на 58%.

При этом подорожали пляжные шляпы. Рост составил 5%. В среднем за такой аксессуар нужно заплатить 551 рубль. Спрос на них упал на 25%. Гораздо активнее россияне покупают кепки (продажи поднялись на 8%), их средняя цена составила 458 рублей.

Упал спрос и на солнцезащитную косметику. Например, продажи солнцезащитного крема упали на 33%, а цена увеличилась на 5% — в среднем до 489 рублей.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин считает, что главной причиной падения спроса на эти категории товарова стали пандемия коронавируса и срыв туристического сезона.

«Упал объем турпотока. В июне, например, по сравнению с прошлым годом — примерно на 70%. Поэтому, естественно, сопутствующие товары пользовались меньшим спросом», — цитирует его телеканал RT.

Барзыкин полагает, что частичное возобновление курортного сезона не спасет положение и спрос на пляжные товары останутся ниже уровня 2019 года.