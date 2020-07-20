Глава Минстроя России рассказал, продлят ли программу льготной ипотеки

Москва, 20 июля. Программа льготной ипотеки, пришедшая в Россию вместе с пандемией коронавируса, оказалась очень востребованной у граждан. Об этом рассказал глава Минстроя Владимир Якушев.

В рамках программы россияне до 1 ноября нынешнего года могут получить ипотечные кредиты на покупку жилья на первичном рынке в размере до шести миллионов рублей. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях эта сумма достигает 12 миллионов рублей по ставке 6,5% годовых на весь срок кредита.

По словам Якушева, банки уже одобрили свыше 70% запланированного лимита программы. Министр рассказал, стоит ли ожидать ее продления.

«С учетом промежуточных результатов данной программы он (вопрос продления. — Прим. ФАН) будет рассмотрен правительством по итогам третьего квартала», — цитирует главу ведомства «Парламентская газета».

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России ранее предложило расширить программу субсидий для молодых семей. Как уточнил Якушев, в текущем году более 25 тысяч молодых семей получат возможность улучшить свои жилищные условия. На выплаты из федерального бюджета выделено свыше пяти миллиардов рублей.