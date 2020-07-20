Перевод автомобиля с бензина на газ для россяин с 20 июля станет на 90% дешевле

Москва, 20 июля. Программа компенсации расходов по переводу автомобилей с бензина на газ для россиян начинает работать в понедельник.

Ранее сообщалось, что государство планирует покрывать до 60% трат автомобилистов от стоимости переоборудования, а «Газпром» — 30%. Владельцам транспорта остается заплатить только 10%. Поддержка российских водителей осуществляется в рамках маркетинговых программ дочерней компании «Газпрома» «Газпром газомоторное топливо».

Власти рассчитывают, что переход на газ снизит расходы автовладельцев на топливо на 60-65%. Речь идет о КПГ (компримированном природном газе), а не о других видах газомоторного топлива: СУГ (сжиженном углеводородном газе) или СПГ (сжиженном природном газе).

Замминистра энергетики РФ Антон Инюцын отмечал, что использование КПГ вместо бензина позволит гражданам и представителям малого и среднего бизнеса сэкономить от 100 до 200 тысяч рублей в год с каждого автомобиля.

«Такая мера может стать эффективным способом поддержки как физлиц, так и субъектов малого и среднего бизнеса, а также самозанятых в нынешний непростой период. Это, например, таксисты, фермеры, которым необходимо много ездить, доставляя свою продукцию потребителям, — словом, все те, у кого в бизнесе достаточно приличную статью расходов составляют транспортные издержки», — говорил он в интервью журналу «Нефть и капитал».

Регионам предстояло до 20 июля обеспечить фактический доступ малого и среднего бизнеса и граждан к мерам поддержки на новых условиях. Инюцын подчеркивал необходимость сделать это без дополнительной бюрократии в формате одного окна, включая участие в маркетинговой программе «Газпрома». Устанавливать и регистрировать газобаллонное оборудование должны не более 5 рабочих дней.

По словам замминистра энергетики, механизм перехода на газ старались продумать максимально, чтобы «он не добавлял людям головной боли». Власти регионов определяют сервисные центры, имеющие соответствующие сертификаты и отвечающие требованиям безопасности. Желающий переоборудовать свой автомобиль подает заявку в такой центр, оплачивает 10%, и все остальное сервис делает бесплатно.