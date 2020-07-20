Россия вывезла пятерых украинцев спецрейсом из Африки

Москва, 20 июля. Россия стремится оказывать помощь другим странам в условиях пандемии, несмотря на политические вопросы, поэтому Москва вывезла украинцев спецрейсом из Африки вместе с россиянами. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД РФ Денис Микерин.

Спецрейс, совершивший целую серию перелетов, прибыл в Москву минувшей ночью. На борту самолета находились 197 россиян, а также пять украинцев и три гражданина Казахстана.

«Мы в этом плане не делаем никакой разницы: если к нам обращаются, мы, естественно, стараемся помочь всем при наличии свободных мест», — заявил Микерин, отметив, что приоритет, разумеется, отдавался россиянам.

Представитель внешнеполитического ведомства отметил, что Россия давно успешно и эффективно помогает вывозить украинских граждан. По данному вопросу МИД РФ взаимодействует с украинским посольством. Диппредставительство Украины в связи с отсутствием оснований для пересечения украинцами границы РФ на дипломатическом автомобиле доставляет своих граждан на наземный пункт пропуска на российско-украинской границе.

«Здесь речь идет о людях, здесь никакой, на мой взгляд, политики быть не может», — подчеркнул Микерин.

Он также рассказал, что иностранцы, желавшие выехать из Африки, обращались и в посольства своих стран, и в российские диппредставительства, после чего стороны согласовали возможность возвращения граждан других государств на родину транзитом через Россию.

Ранее глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Украина не может существовать без России. Такими словами сенатор отреагировал на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона про «уязвимый перед вторжением России Киев».