Итальянские ученые доказали эффективность ультрафиолета в борьбе с коронавирусом

Рим, 20 июля. Ультрафиолетовое излучение солнечного спектра эффективно уничтожает коронавирус и поэтому может применяться в борьбе с пандемией. Об этом сообщил профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи, руководивший исследованием итальянских физиков и биологов по данной проблеме.

Иммунолог рассказал, что на первом этапе исследователи поместили вирус в капли воды, чтобы воспроизвести эффект, происходящий при кашле или чихании. Ученые использовали три концентрации вируса, все виды эксперты подвергли различным дозам солнечного излучения в коротковолновом диапазоне — УФ-С.

«Выяснилось, что воздействие УФ-излучения даже в малых дозах буквально в течение нескольких секунд способно привести к инактивации вируса», — рассказал Клеричи РИА Новости.

При этом ученый отметил, что УФ-С полностью поглощается, когда солнечные лучи проходят через атмосферу Земли. В связи с этим следующий эксперимент итальянские исследователи провели с ультрафиолетом длинноволнового (УФ-А) и средневолнового диапазона (УФ-В) — эта часть излучения достигает земной поверхности. Результат был то же самый, что и при эксперименте с УФ-С: вирус в капельках воды уничтожался за секунды.

Клеричи пояснил, что солнечные лучи, которые летом проникают в атмосферу, могут практически полностью уничтожать вирус, содержащийся, например, в слюне человека.

«Именно этим объясняется нынешнее снижение заболеваемости COVID-19 в Европе и большинстве стран, расположенных в Северном полушарии», — отметил иммунолог.

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