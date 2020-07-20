Специалисты Сколтеха выяснили, откуда коронавирус пришел в Россию

Москва, 20 июля. Данные, полученные в результате исследования геномной эпидемиологии коронавируса в России, показали, что заболевание на территорию страны попало не из Китая, а из Европы. К такому выводу пришли ученые Сколтеха.

Исследователи сделали соответствующие выводы, сопоставив генетические данные по вирусам, которые циркулируют на территории страны, и информацию о передвижении населения. На данный момент известно, что как минимум 67 независимых завозов были совершены в разные города России ориентировочно в конце февраля или начале марта.

«Согласно полученным данным, в отличие от других стран, вирус был завезен в Россию не из Китая, а в основном из Европы», — говорится в результатах исследования.

В изучении распространения пандемии в России также принимали участие ученые Высшей школы экономики, НИИ гриппа им. Смородинцева и Института проблем передачи информации им. Харкевича, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что многие ранние случаи не вызвали в стране сильных вспышек. Но на данный момент в стране существует около 9 различных видов вируса. В Сколтехе поясняют, что геномная эпидемиология коронавируса способна не только рассказать, откуда инфекция появилась в стране, но и предсказать, что будет с ним дальше. Так, например, если при открытии границ будут регистрироваться новые случаи заболевания, ученые смогут сравнить геномы и узнать, является ли это продолжением эпидемии, или же новыми завозами.