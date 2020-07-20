Около 30% россиян готовы забрать вклады при падении ставок

Москва, 20 июля. Около 30% россиян готовы забрать деньги из банков, если ставки по вкладам продолжат падать. Об этом говорится в исследовании Росгосстрах банка и НАФИ.

По данным Центробанка, средняя максимальная ставка по вкладам в десяти российских банках, привлекающих наибольший объем рублевых депозитов граждан, в первой декаде июля снизилась до рекордного значения и составила 4,63%. При этом в третьей декаде июня показатель составлял 4,8%.

Как указано в исследовании, в случае снижения банками доходности по вкладам и накопительным счетам, 36% респондентов оставят накопительную стратегию без изменений. 30% в данной ситуации заберут все средства из банков. Еще 2% опрошенных указали, что заберут только часть денег.

При этом часть респондентов готова рассмотреть альтернативные инструменты для инвестиций, пишет РИА Новости. Так, 7% опрошенных выберут золото, еще 6% вложат средства в облигации, а 4% — в недвижимость. 12% указали, что будут искать более выгодные способы накопления и сбережения.

Как отметили исследователи, в случае дальнейшего падения ставок по вкладам более радикально поведут себя россияне в возрасте от 21 до 35 лет. Из этой категории респондентов забрать деньги из банков готовы 36%, тогда как в категории старше 55 лет этот вариант выбрали 25%.

Ранее стало известно, что россиянам могут компенсировать потерянные советские вклады. С этим вопросом депутаты Госдумы уже обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.