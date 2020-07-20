МВД предложило изменить целевой показатель смертности на отечественных дорогах

Москва, 20 июля. МВД предложило увеличить целевой показатель по смертности в автомобильных авариях до 8,4 погибших на 100 тысяч населения к 2024 году. В настоящее время он равняется 4. Соответствующий вопрос был поднят во время совещания у вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, курирующего транспорт.

При этом отмечается, что согласно статистике в 2019 году на российских дорогах погибло более 16 тысяч человек. В пересчете это 11,6 смерти на 100 тысяч населения. Почти 5 тысяч человек были пешеходами.

К 2024 году планировалось снизить показатель смертности в 3,5 раза, а к 2030 году стремиться к нулевой смертности в ДТП. Вместе с тем, в 2017 году на дорогах погибли 13 человек на 100 тысяч. Предполагалось, что в 2019 этот показатель снизится до 11,7, а к 2020 году до 10,9.

Напомним, ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев заявил, что намерен внести проект закона об установке разделительных ограждений между полосами встречного движения на всех дорогах.

Парламентарий отметил, что на лобовые столкновения приходятся 25% ДТП на дорогах, почти всегда такие столкновения заканчиваются трагично. Свищев предложил установить в черте города разделительные ограждения, которые не портили бы внешний вид города.