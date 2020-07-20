В России успешно испытали вакцину от COVID-19

Москва, 20 июля. Министерство обороны РФ совместно с Национальным исследовательским центром им. Гамалеи успешно завершило фазу клинических испытаний вакцины от коронавирусной инфекции. Исследователям удалось добиться поставленных задач. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба силового ведомства.

Испытания с участием добровольцев проходили на базе Главного военного клинического госпиталя имени академика Н. Н. Бурденко. Утром 20 июля вторая группа в составе 20 добровольцев была выписана из медучреждения. Перед этим военнослужащие прошли обследование и сдали контрольные анализы крови.

«Имеющиеся результаты анализов однозначно показывают выработку у всех добровольцев иммунного ответа в результате вакцинации», — говорится в сообщении Минобороны.

Уточняется, что никаких побочных эффектов выявлено не было. Жалоб на состояние здоровья также не поступало. Тем не менее, для подтверждения работы препарата, все добровольцы вновь пройдут контрольное обследование на 42-е сутки после вакцинации. В силовом ведомстве отмечают, что испытания вакцины проведены в полном соответствии с действующим законодательством и научной методологией.