Эксперт оценил пользу и вред лаваша

Москва, 20 июля. Лаваш на 20-30% полезнее, чем пшеничный хлеб. Однако данный продукт не стоит считать идеальной заменой. Об этом рассказал ведущий программы «Живая еда с Сергеем Малоземовым» Сергей Малоземов.

По словам эксперта, в лаваше обыкновенно используется меньше сахара. В противовес этому его могут выпекать с большим количеством соли. Это также может пагубно сказать на здоровье человека. Тем не менее, среди плюсов лаваша можно выделить его плотность. То есть данного продукта требуется мало и он способен удерживать в себе содержимое роллов.

«По составу, если не считать, что в нем меньше сахара, фактически это то же самое, что белый хлеб. Основу составляет крахмал, который представляет собой соединенные вместе молекулы глюкозы, которые в организме моментально высвобождаются», — приводит слова Малоземова радио Sputnik.

Он также обратил внимание, что своей популярностью лаваш обязан больше маркетингу. Как и булочки-бейглы, которые представляют собой обычный белый хлеб, однако выглядят модно.

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