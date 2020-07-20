Данные 20 млн пользователей VPN-приложений оказались доступны в Сети

Москва, 20 июля. На незащищенном сервере в Сети оказались данные пользователей из таких бесплатных приложений, как UFO VPN, Fast VPN, Free VPN. Об утечке информации из сервисов сообщила исследовательская группа vpnMentor.

По данным специалистов, в открытом доступе оказались электронные адреса, незашифрованные пароли, модели устройств и IP-адреса пользователей. Также отмечается, что все VPN-приложения, которые оказались подвержены утечке данных, имеют одного и того же разработчика. На это указывает общий сервер и ресурсы, поясняют специалисты.

Стоит отметить, что некоторые из приложений доступны в Google Play и App Store. Они насчитывают миллионы скачиваний. Тем не менее, по мнению экспертов, утечка не сможет нанести сильный вред пользователям. Возможен спам и фишинговые рассылки.

Напомним, ранее специалисты Роскачества посоветовали обращать больше внимания на безопасность при установке системы «умный дом». Как пояснили эксперты, все устройства могут быть соединены в одну систему, которая должна быть связана со смартфоном и компьютером. И если уж хакер или вирус найдут брешь в системе, то с высокой долей вероятности по цепочке смогут захватить и все остальные устройства. Об этом пишут «Известия».