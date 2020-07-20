В Раде назвали «сложной» ситуацию в украинской металлургии

Киев, 20 июля. Депутат Верховной рады Украины от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Владимир Кальцев назвал «сложной» ситуацию в украинской металлургии.

По словам Кальцева, предыдущий год был самым худшим для металлургии Украины за все время после распада СССР, а нынешний может быть еще более трудным. Сложная ситуация в отрасли, по мнению депутата, сложилась из-за отсутствия понимания экономической политики у руководства страны.

«У правительства нет ни малейшего представления, как они собираются восстанавливать горно-металлургическую отрасль. Последний стратегический документ, касающийся ее развития — Госпрограмма развития и реформирования комплекса — принимался в 2004 году, его действие завершилось почти десятилетие назад», — заявил парламентарий.

Кальцев заявил, что ключевым фактором преодоления кризиса на Украине и восстановления нормальной работы в отрасли является достижение мира в Донбассе, но власти страны не предпринимают «реальных и активных» действий в этом направлении.

«Украина нуждается в новой «умной» индустриальной политике — и горно-металлургический комплекс должен стать ее неотъемлемой частью», — подчеркнул депутат.

Напомним, в феврале текущего года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «индустриальная слава Украины постепенно становится воспоминаниями».