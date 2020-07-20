Поисками пропавшего в Бурятии Ан-2 занимаются два самолета и вертолет

Улан-Удэ, 20 июля. В Республике Бурятия на поиски самолета Ан-2, который в воскресенье не вышел на связь после вылета из населенного пункта Кырен, отправлено три борта. Об этом сообщил начальник Координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.

На данный момент поисками самолета занимаются вертолет Ми-8 из авиакомпании «Ангара», Ан-26 авиакомпании «ИрАэро», а также Ан-2 авиакомпании «Феникс». Отмечается, что предполагаемый район поисков разбит на квадраты, в каждом из которых работает воздушное судно. В основном осматривается горная местность.

«Это горная местность… 500 метров между галсами для того, чтобы разглядеть. Хотя это тоже не факт, в горах можно пролететь рядом и не увидеть упавший борт», — приводит слова Дрегера РИА Новости.

Напомним, вечером в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС Бурятии сообщила, что своевременно не вышел на связь самолет Ан-2 авиакомпании «Феникс», на борту которого 6 человек. Точный маршрут следования воздушного судна не известен. По данным экстренных служб, в самолете находились 2 члена экипажа и 4 пассажира. По предварительной информации, воздушное судно вылетало для химической обработки полей без одобренной заявки.