Названы основные причины «смерти» автоаккумулятора

Москва, 20 июля. Эксперт журнала «За рулем» Михаил Колодочкин назвал четыре основных причины преждевременной «смерти» автомобильного аккумулятора.

Первая из них, заявил Колодочкин, заключается в попытке сэкономить при покупке нового аккумулятора. Он сравнил это с заправкой топливом на дешевой АЗС, когда клиент не задумывается о щедрости продавца. Вторая причина, отметил эксперт, кроется в установке батареи не того типа.

«Некоторые современные аккумуляторы производят по технологии AGM. Они рассчитаны на куда большее количество циклов. Поэтому их надлежит использоваться в автомобилях с системами «старт/стоп»», — рассказал он.

Порой владельцы таких машин, желая сэкономить, покупают вместо аккумулятора нужной системы обычный, и в этом случае «смерть» батареи приходит очень быстро. Еще одним фактором, влияющим на продолжительность работы аккумулятора, сообщил Колодочкин, выступают перепады температуры. Эксперт подчеркнул, что автовладельцам нужно время от времени контролировать ситуацию под капотом в жаркое и холодное время года.

Наконец, четвертая причина кроется в водительской халатности, когда некоторые автолюбители покупают новый аккумулятор, не подходящий не только по типу или параметрам питания, но и по габаритам.