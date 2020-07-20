Стало известно, на сколько вырастут пенсии с 1 августа

Москва, 20 июля. Начиная с 1 августа выплаты у ряда пенсионеров вырастут. Корректировка затронет сразу несколько групп пожилых людей.

В предстоящем месяце пенсии будут повышены для работающих пенсионеров, а также граждан, которые получают накопительную пенсию или являются участниками программы софинансирования.

Для первой категории перерасчет положен по закону. Дело в том, что если пенсионер работает и выплачивает страховые взносы, его пенсия должна регулярно увеличиваться. Поэтому в августе к текущим выплатам работающих пенсионеров будут прибавлены коэффициенты, которые были заработаны ими за прошлый год. При этом прибавка не может быть более трех пенсионных коэффициентов. Надбавка для работающих пенсионеров с 1 августа составит 279 рублей.

Получатели накопительной пенсии смогут рассчитывать на индексацию в размере 9,13%. Это в три раз раза выше уровня инфляции. Участникам софинансирования будет добавлено 7,99%.

Напомним, ранее сообщалось, что право на повышенный размер пенсии имеют граждане России, которым исполнилось 80 лет. Согласно данным Пенсионного фонда России (ПФР), для такой категории лиц полагается двойная фиксированная выплата к страховой пенсии по старости.