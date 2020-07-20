Украина нашла «тайное оружие России» в глубине Черного моря

Москва, 20 июля. Издание Defense Express сообщает, что Россия ведет секретную разработку системы освещения надводной и подводной обстановки с внедрением новейших гидроакустических систем в глубинах Черного моря.

Авторы статьи ссылаются на исследование, в котором принимал участие бывший командующий ВМС Украины Сергей Гайдук. В публикации утверждается, что РФ готовит «подводный плацдарм» в качестве основного элемента «тотального контроля» за ситуацией в акватории Черного моря, применяя оборудование, размещенное «не только в космосе, но и под водой». В ряде случаев «тайное оружие», считают украинские эксперты, размещается на объектах газопровода «Турецкий поток» и будет установлено, вероятно, на «Голубом потоке».

Defense Express сообщает, что в черноморских глубинах все еще продолжается установка гидроакустических комплексов, которые «с большой вероятностью», станут частью Единой государственной системы освещения надводной и подводной обстановки РФ.

«Сегодня известно о строительстве инфраструктуры центра управления этим комплексом. Он будет входить в состав Новороссийской базы ВМФ РФ. В перспективе будет развернут еще один такой комплекс на мысе Сарыч», — пишут авторы.

Издание утверждает, что с 2014 года в районе Сочи были размещены около двух десятков гидроакустических станций, которые отвечают за обнаружение и отслеживание движения подводных лодок, передавая все данные на командные пункты. Таким образом Россия создала противолодочный рубеж протяженностью в 100 километров.

Сообщается также о планах России по размещению на мысах Тарханкут и Херсонес электромагнитных станций, которые смогут обнаруживать вражеские подводные объекты на расстоянии до 30 километров.