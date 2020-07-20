Киевский ученый заявил, что предки украинцев были «богами евреев и греков»

Киев, 20 июля. Украинский историк Сергей Поддубный совершил необычное «открытие», приписав Незалежной библейскую историю. По мнению ученого, богами и пророками евреев были именно украинцы. Об этом Поддубный написал в своей книге «Славные предки украинцев».

«Исторический» труд был издан еще в 2019 году, однако внимание на него было обращено только сегодня. Выдержки из книги на своей странцие в Facebook опубликовал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Именно на территории современной Украины случился Ноев потоп, именно тут нашел свое спасение род Ноя и возродил жизнь на земле», — пишет Поддубный.

Отдельного внимания заслуживают аргументы, которые приводит украинский исследователь. Так, например, он обращает внимание на библейское имя Нипрод. По мнению Поддубного, оно указывает на праукраинское происхождение и словосочетание «Днепровский род». Также исследователь утверждает, что богами и пророками евреев и греков были предки украинцев.