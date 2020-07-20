Назван способ сжигания жира без вреда для здоровья

Москва, 20 июля. Тренер Михаил Малек рассказал, как пройти сушку тела без нанесения ущерба здоровью.

В интервью радио Sputnik Малек напомнил, что сушка тела — эффективный способ похудения, который позволяет «убрать» отложения жира. Но если использовать сушку неправильно, желание обрести стройную фигуру может обернуться серьезным ухудшением здоровья.

«Чем быстрее сушка, тем больше вред. Чем сушка постепеннее, тем меньше вред. Потенциально безопасной для здоровья считается потеря веса полкило в неделю, максимум килограмм. Все, что больше, наносит вред организму, это надо корректировать за счет диеты», — подчеркнул тренер.

Малек добавил, что одна из опасностей сушки состоит в обезвоживании организма, поэтому во время похудения нужно следить за водно-солевой диетой.

«Зачастую при сушке используют мочегонные препараты, это тоже небезопасно. Практически все трагические случаи в бодибилдинге — результат употребления таких препаратов. Сейчас избавление от лишней жидкости достигается более физиологическими методами, на начальном этапе пьют больше воды и в последний день воду отменяют. При обезвоживании нужно принимать препараты с минералами, чтобы это не сказывалось на сердечной мышце», — пояснил он.

Специалист подчеркнул, что сушка не должна быть «экстремальной», процент жира не должен опускаться меньше определенного показателя. По его словам, особую опасность излишнее увлечение «быстрым» похудением представляет для женщин, у которых могут начаться проблемы с кожей и волосами, нарушение менструального цикла и другие «сбои» в здоровье.