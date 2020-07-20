В Госдуме предложили дать учителям удлиненный отпуск и досрочную пенсию

Москва, 20 июля. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил, что в нижней палате парламента идет работа над разработкой законопроектов, которые разрешат учителям досрочно выходить на пенсию, брать удлиненный отпуск, а также рассчитывать на среднюю зарплату, которая будет не ниже средней по региону.

Изменения, касающиеся удлиненного отпуска, должны улучшить условия труда педагога. Это, по мнению авторов законопроекта, должно помочь в решении проблемы с нехваткой учителей. Как поясняет Смолин, еще в СССР все педагоги имели право на удлиненный отпуск в 56 календарных дней. Изменения в закон призывают вернуться к этой норме, поскольку летний период этому сопутствует.

Также авторы законопроекта предлагают прописать в законодательстве постановление Госдумы РФ, согласно которому базовый оклад педагогического работника (выплата за 18 учебных часов) должна быть не менее 70% от средней заработной платы по региону. На данный момент указанный размер базового оклада учителя носит рекомендательный характер.

«Это означает, что работая чуть больше, чем на ставку, учитель действительно сможет получить на уровне средней по региону, но не за две ставки, как это подчас имеет место сейчас», — цитирует Смолина РИА Новости.

Кроме того, законопроект предполагает положения, согласно которым средняя зарплата учителей должна быть не ниже средней по региону и не ниже средней по стране, но при этом за одну ставку. Также предлагается внести поправки в пенсионный закон, согласно которым при 25-летнем стаже педагоги смогут досрочно выходить на пенсию. Внесение законопроектов в Госдуму запланировано на сентябрь 2020 года.

Напомним, ранее стало известно, что для русскоговорящих учителей, работающих за рубежом, планируют создать отдельную социальную сеть. Она нужна для личного общения и обмена лучшими практиками преподавания. Об этом пишут «Известия».