Вильфанд назвал регионы РФ, в которых ожидается 40-градусная жара

Москва, 20 июля. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что 40-градусная жара ожидается в ряде южных регионов РФ.

По словам Вильфанда, на этой неделе жаркая погода ждет жителей юга Западной Сибири. В Омской, Новосибирской, Кемеровской областях в ближайшие дни ожидается до +35 градусов, но уже к среде-четвергу температура понизится на пять-семь градусов. Еще более жаркая погода, отметил он, придет на Северный Кавказ.

«Я бы выделил несколько регионов, где очень жаркая погода в начале недели. В Астраханской области, в Ставрополье, Ингушетии, Чеченской Республике от 40 до 42 градусов, в Северной Осетии — до 38», — цитирует Вильфанда РИА Новости.

В Европейской части России, особенно в ее западных регионах, неделя начнется с похолодания. Сильнее всего воздух остынет в Калининградской области — там ожидается всего 17 градусов выше ноля. В Москве, как пишет RT, в понедельник днем будет не выше +23 градусов, возможны кратковременные дожди.