Эстония подарила Украине советские пистолеты Макарова

Таллин, 20 июля. Власти Эстонии направили Украине военную помощь в виде 2400 пистолетов Макарова, хранившихся на складах со времен СССР.

Отметим, Киев с 2014 года ведет переговоры со странами Запада о поставках летального оружия. На этот раз на просьбу откликнулась Эстония, которая не просто направила Украине безвозмездную огнестрельную помощь, но и взяла на себя транспортные расходы, покрыв затраты в размере семи тысяч евро. Таллин преподнес свой жест в качестве союзнической акции, которая поможет Киеву в борьбе с «врагом».

«Благодаря этому грузу мы поддерживаем нашего союзника, который находится в состоянии войны уже в течение шести лет», — заявил министр обороны Эстонии Юрий Луйк.

Как пишет портал Baltnews.ee, это уже не первый случай поддержки Эстонией обороноспособности Украины. Ранее Таллин помогал Киеву в области военной медицины и киберзащиты, оказывал помощь в подготовке спецназа. Не отстают и другие страны Прибалтики, солидарные в необходимости «борьбы с восточным агрессором». Так, Литва принимает на лечение раненых военнослужащих ВСУ, направляет боеприпасы и летальное оружие — в том числе, автоматы Калашникова, пулеметы и минометы.

Впрочем, бытует мнение, что страны Прибалтики, входящие в НАТО, расчищают таким образом свои склады от устаревших вооружений, поскольку активно перевооружаются в соответствии со стандартами Североатлантического альянса.

Такие действия прибалтийских государств, отмечают в России, могут привести лишь к эскалации конфликта в Донбассе, провоцируя Киев на силовые методы решения проблем.

«Российская сторона неоднократно указывала на недопустимость подобного рода действия со стороны «новоиспеченных» членов НАТО, которые только усугубляют обстановку», — заявило посольство РФ в Литве.

Ранее RT сообщил, что в Госдуме оценили призыв Рады осудить голосование в Крыму по Конституции РФ.