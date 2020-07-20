Стало известно, о доходах новой возлюбленной Прилучного Мирославы Карпович

Москва, 20 июля. 34-летняя актриса Мирослава Карпович, которая недавно завела роман с разведенным актером Павлом Прилучным, обладает недвижимостью в Москве и солидным заработком.

Как стало известно, на данный момент доходы Карпович складываются из гонораров за озвучку мультфильмов, оплату съемок в рекламе и кино. Тем не менее, основной статьей дохода для актрисы является участие в театральных постановках. По данным KP.ru, ранее Карпович часто принимала участие в коммерчески выгодных спектаклях. При этом выход на сцену актрисы стоит от 150 до 300 тысяч рублей.

Также известно, что родители женщины работают медиками. Карпович родилась в Бердянске, поэтому строить карьеру в Москве ей пришлось без связей. Она окончила школу-студию МХАТ и еще во время учебы начинала подрабатывать в спектаклях. После окончания училища она получила роль Маши Васнецовой в сериале «Папины дочки», которая принесла ей известность.

В телепроекте Карпович участвовала семь лет. За это время ей удалось заработать на квартиру в Москве, а также заключить ряд рекламных контрактов.

Напомним, ранее актер Прилучный развелся с моделью Агатой Муцениеце. Сразу после расторжения брака мужчину увидели в компании Карпович.